Mondiali Qatar: tifosi del Marocco scatenati nelle città italiane

Mondiali Qatar, il Marocco per la prima volta ai quarti di finale della Coppa del Mondo dopo la vittoria ai rigori con la Spagna: nelle città italiane tifosi scatenati

Il Marocco batte la Spagna ai calci di rigore e vola ai quarti di finale dei mondiali di calcio del Qatar.

A GENOVA ESPLODE LA FESTA

A Genova esplode la festa degli increduli tifosi marocchini in piazza De Ferrari. Una vera e propria torcida davanti alla fontana, classico punto di ritrovo dei festeggiamenti rossoblucerchiati. Ma stasera a sventolare sono le bandiere rosse della nazionale maghrebina, tra cori, fumogeni e gioia incontenibili dei supporter.

ANCHE A BOLOGNA COMUNITÀ MAROCCHINA IN FESTA

Comunità marocchina in festa anche a Bologna, spiega la Dire (www.dire.it), per il successo della squadra nordafricana ai Mondiali di calcio in Qatar contro la Spagna. La vittoria per 3-0 ottenuta ai calci di rigore è celebrata in serata da un centinaio di persone, che si sono radunate in piazza del Nettuno, davanti alla scalinata di Sala Borsa, con bandiere, striscioni e fumogeni di colore rosso. Ma non solo. Per le strade del centro di Bologna si incrociano diverse auto e scooter che danno fondo al clacson e sventolano bandiere del Marocco dai finestrini o dalle persone in sella. Per la squadra nordafricana si tratta del resto di un successo storico, avendo raggiunto per la prima volta i quarti di finale a un campionato del mondo di calcio.

IL MAROCCO FA FESTA NEL QUARTIERE DI CENTOCELLE

“In Marocco la festa è grande. Belgio, ora Spagna, sono tutte finali per noi“. Ihicham è nato a Kutirbhia e vive in Italia da tanti anni, ha anche la cittadinanza. Attorno a lui caroselli, bandiere del Marocco che sventolano, fumogeni e canti. Ma anche videochiamate a casa, la gioia che supera il Mediterraneo attraverso uno schermo. Decine di persone della comunità marocchina si sono riunite a Centocelle, all’angolo fra via dei Frassini e via degli Aceri, per festeggiare il primo storico passaggio della nazionale nordafricana ai quarti di un Mondiale di calcio.