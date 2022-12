Volpe in digitale con “Apocalissi Tascabili”

“ Apocalissi Tascabili” è il nuovo album di Volpe disponibile sulle piattaforme digitali per ZA Records/Altafonte Italia

Sono “Apocalissi Tascabili” quelle porte senza mura attorno. Ostacoli facili da aggirare per loro natura, eppure in un modo o nell’altro, riescono a bloccarci nascondendo il sole.

Non possiamo solo attraversare quelle pareti immaginarie: è necessario aprire quella porta che ci separa dalle nostre passioni e dallo stare bene.

Sono parole che provengono da un periodo difficile e sono state scritte per ricordarsi di abbattere il muro, di avere il coraggio di aprire quella porta e scoprire cosa si cela dall’altra parte.

Volpe è un animale curioso, incline all’abbandono come forma di scoperta e per questo, tendenzialmente nostalgico. La musica di Volpe si riflette nella persona e nelle parole di Nicola Gaddi. La produzione è poi plasmata anche nelle intuizioni e nel suono di Valentino Monti e Lorenzo Bertoni che sin da subito sono stati scelti per dare al progetto una direzione precisa. Le influenze sono numerose e caotiche: chi è incline alle partenze per natura non può avere radici. Il viaggio parte dalla canzone d’autore, attraversa le zone scure dei beat dance ed arriva anche oltremare, nei dettami della black music, suonata e sudata insieme.

“Apocalissi Tascabili” è un disco con un cuore nascosto: la pre-produzione e la stesura del lavoro è stata infatti realizzata assieme a Renee/Renato D’Amico, risultato fondamentale per valorizzare le parole e le musiche di Volpe ottimizzando il suo legame con Rh- (Lorenzo Bertoni) e Valenitnom (Valentino Monti), i due collaboratori “oscuri” che fanno parte del progetto sin dalle sue origini nel 2018.

La produzione è stata finalizzata nel G.Lab Studio sotto la guida di Giacomo Lorè, il quale ha subito colto le sfumature elettroniche che iniziavano a trasparire, rendendole aggressive, predominanti e facendole passare decisamente in primo piano. Questo passaggio ha rarefatto ulteriormente le chitarre e gli elementi suonati nella pre-produzione trasformandoli in echi irriconoscibili. In un progredire logico anche l’identità di Volpe subisce questo passaggio, muta e cambia fra vocoder e processori vocali, si rende irriconoscibile come in un grido di dolore per sfociare in un brano delicato ed intimo, che chiude il disco e il vissuto che ha fatto nascere le canzoni.

Non è solo l’elettronica ad animare “Apocalissi Tascabili”: si avverte chiara la presenza della musica R’n’B (Per Restare Così) ed è anche manifesta la voglia di attraversare un mondo eclettico e surreale come quello dell’Hyperpop (Notturno, 58 Secondi di Vuoto). Non manca la voglia di raccontare storie pesanti dando forte attenzione al testo (Vampiri) e di chiudersi in una sfera intima che rappresenta anche il raggiungimento di una pace cercata in tutto il disco (Ulisse).

Il packaging di “Apocalissi Tascabili” è realizzato in cartoncino classico stampato con inchiostro ecosostenibile, così come le fotografie che troverete all’interno del box. Nella card inclusa, disponibile il link all’album in alta qualità, i videoclip e altro materiale esclusivo.. Questo ha permesso di evitare la creazione di un supporto desueto ed inquinante come il CD e di dare contenuti in continuo aggiornamento.

Volpe si è qualificato alla fase finale del contest nazionale “1MNext” con il singolo “Celabbiamofatta”, al quale hanno dato seguito i singoli “Per Restare Così” e “Abbandonare La Nave”. Cura personalmente i propri videoclip assieme al duo “lyzard”, formato dai registi Lisa Mazzei e Leonardo Fiori.