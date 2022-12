Vitiligine: Incyte acquisisce auremolimab da Villaris Therapeutics

Incyte ha concordato l’acquisizione di Villaris Therapeutics, ottenendo la sua attività principale, auremolimab per la vitiligine

Incyte ha dichiarato di aver concordato l’acquisizione di Villaris Therapeutics in un accordo potenzialmente del valore di oltre 1,3 miliardi di dollari, ottenendo la sua attività principale, auremolimab. L’anticorpo monoclonale sperimentale anti-IL-15Rβ dovrebbe entrare in sviluppo clinico per la vitiligine nel 2023.

In base ai termini dell’accordo di acquisizione, Incyte effettuerà un pagamento anticipato di 70 milioni di dollari, mentre gli azionisti di Villaris, tra cui la società di investimento focalizzata sul settore sanitario Medicxi, avranno diritto a ricevere fino a 310 milioni di dollari in milestone di sviluppo e regolatorie, oltre a 1,05 miliardi di dollari in potenziali milestone commerciali sulle vendite nette.

“Questa acquisizione completa il nostro attuale portafoglio… sfruttando l’esperienza acquisita nel settore dermatologico grazie al successo del lancio di ruxolitinib “, ha dichiarato Hervé Hoppenot, CEO di Incyte. Opzelura, una formulazione in crema dell’inibitore JAK ruxolitinib, è stata approvata dalla Fda lo scorso anno per la dermatite atopica e, più recentemente, è diventato il primo trattamento autorizzato negli Stati Uniti per la ripigmentazione in pazienti adulti e pediatrici affetti da vitiligine.

Villaris ritiene che il blocco anticorpale della segnalazione dell’IL-15 con l’auremolimab, noto anche come VM6, sia in grado di colpire ed eliminare i linfociti T autoreattivi della memoria per far regredire in modo duraturo la patologia autoimmune della pelle. Secondo l’azienda, il trattamento proposto ha dimostrato efficacia in modelli preclinici e gli studi di abilitazione IND sono attualmente in corso.

“Già nel 2019 sono stato molto contento di collaborare con Michèle Ollier e il team di Medicxi per creare Villaris come un’azienda centrata su un unico scopo, con un focus sullo sviluppo di auremolimab per le persone affette da vitiligine che hanno un disperato bisogno di trattamenti migliori”, ha osservato il fondatore di Villaris John Harris, aggiungendo che “questa prossima fase di sviluppo con Incyte contribuirà a renderla una realtà”.