Previsioni meteo 6 dicembre 2022: deboli piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, martedì 6 dicembre 2022: tempo più stabile sull’Italia ma non mancheranno piogge sparse sulle regioni centrali

Condizioni meteo in parziale miglioramento sull’Italia nella giornata di oggi, dopo le piogge che non hanno dato tregua per tutto lo scorso weekend. Nei primi giorni di questa settimana, invece, la rimonta di un piccolo promontorio di alta pressione sul Mediterraneo, porta maggiore stabilità sulla nostra Penisola ed anche un rialzo termico, soprattutto al Sud. Isolate precipitazioni, di debole intensità, saranno possibili solo sulle regioni centrali. Attenzione però perché la fase stabile potrebbe durare poco, a causa proprio delle importanti manovre invernali in atto in Europa.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei giorni del Ponte dell’8 dicembre potremmo avere condizioni meteo più che invernali sul Vecchio Continente ma con l’Italia che resterà ai margini del freddo. Sembra infatti probabile che la colata fredda prenda una deriva molto occidentale finendo per allungarsi in Atlantico. Nessuna particolare ondata di freddo dunque per l’Italia ma condizioni meteo che potrebbero comunque farsi perturbate con piogge e neve in montagna.

Intanto per oggi, martedì 6 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge solo su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni soprattutto al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1400 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino deboli piogge sulla Toscana, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori tirrenici. In serata ancora tempo asciutto con cieli nuvolosi ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite. In serata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento, locali piogge sulle Isole Maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Nord e al Centro, minime e massime in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .