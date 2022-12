Martina Giannola in radio con “Come ogni lunedì”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il nuovo singolo della cantante siciliana Martina Giannola, dal titolo “Come ogni lunedì”

Esce in digitale e in radio “Come ogni lunedì” (etichetta Roxy Studio Records) è il nuovo singolo della cantante siciliana Martina Giannola: una ballad dai toni caldi e malinconici, un ritmo pulsante che accompagna l’intero brano in un viaggio introspettivo tra sogno e realtà in un dialogo tra vite parallele: ciò che si è, ciò che si vorrebbe essere.

Questo brano, scritto, composto e arrangiato da Fabio Castorino, descrive l’infelicità, l’insoddisfazione e anche il grande dolore di una persona che vive la sua routine, la stessa vita, le stesse insoddisfazioni, tutti i giorni. Intrappolata in questo limbo, riesce comunque ad uscirne la notte: il sonno e il sogno sono gli unici momenti in cui ha sollievo, in cui riesce a ritrovare la persona amata e non vorrebbe mai svegliarsi.

“Una metafora dell’insoddisfazione dei ragazzi senza prospettive future, degli imprenditori, dei lavoratori che vivono questa situazione drammatica che ci accomuna tutti – racconta l’autore – dove anche se ti sforzi e fai sacrifici sarà di nuovo lunedì, dovrai iniziare da capo, e con fatica dovrai sopportare e dare un senso per affrontare una nuova settimana e riuscire a superarla.”

Martina Giannola nasce a Carini, in provincia di Palermo, il 3 luglio del 1995. Intraprende gli studi di canto all’età di 9 anni. Pochi mesi dopo inizia ad esibirsi pubblicamente. A 12 anni entra a far parte di un Accademia artisti a Catanzaro dove studia con artisti quali Luca Pitteri e Michele Fischietti. Continua la sua formazione attraverso vari workshop con Grazia Di Michele, Giò Di Tonno, Iskra Menarini, Silvia Mezzanotte e Franco Mussida. Partecipa a vari Festival e Concorsi. Nel 2012 vince la puntata “New Talent” trasmessa in una rete locale romana con il brano “Splendida Stupida” di Micaela Foti. Nel 2013 si esibisce al “Festival show”. Nel 2014 si classifica ai quarti di finale al Festival di Castrocaro e lo stesso anno partecipa al Concorso “Sotto le stelle” con Grazia di Michele. Entra a far parte del coro gospel “Christmas voices” esibendosi come una delle voci soliste. Negli anni sono numerose le sue esibizioni in vari teatri e piazze d’Italia. Nel 2019 arriva in finale ad Area Sanremo per Sanremo Giovani dove presenta il suo primo inedito “Griderò al silenzio” il cui video clip conta circa 7000 visualizzazioni. Ad oggi continua a formarsi artisticamente cercando di approfondire la sua grande passione per il canto alla ricerca di un sempre maggiore perfezionamento professionale.