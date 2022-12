A “Wonderland” su Rai 4 si parla di follia con Corrado De Rosa

In seconda serata su Rai 4 a “Wonderland” si parla della follia come strumento da impugnare in tribunale con lo psichiatra forense Corrado De Rosa

Lo psichiatra forense e saggista Corrado de Rosa affronta ai microfoni di “Wonderland”, in onda martedì 6 dicembre alle 23.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), il tema della follia come strumento da impugnare in tribunale per sottrarsi al giudizio o a dure pene ma anche, nelle mani del potere, come arma per reprimere il dissenso. La copertina Pop della settimana è dedicata a ‘Hello Neighbor 2’, un videogame thriller/horror con il giocatore nei panni di un giornalista investigativo che va nella sinistra cittadina di Raven Brooks per risolvere il mistero di alcune persone scomparse. Infine, la rubrica dedicata ai fumetti dell’esperto Luca Raffaelli ‘Ribelli, sognatori e… fumettisti’, che in questa edizione di Wonderland è incentrata sui grandi protagonisti del crime. Questa settimana è dedicata a Dick Tracy, uno dei più grandi detective della storia del fumetto, creato da Chester Gould nel 1931.