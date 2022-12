Top e Flop dei Mondiali di Qatar 2022

La Coppa del Mondo del Qatar verrà ricordata per diverse ragioni, positive e negative, come per esempio per essere stata l’unica edizione in cui la squadra ospite non riesce a superare i gironi e chiude con soltanto 1 gol segnato.

Ci sono anche diversi flop clamorosi che hanno segnato questa manifestazione, l’eliminazione della Germania, della Serbia, della Danimarca, del Belgio e dell’Uruguay.

Mentre le quote vincente Mondiale 2022 danno favorito il Brasile, Argentina e Francia si preparano a dare battaglia ai Verdeoro nei Quarti di finale. Ecco i top e flop più clamorosi dei Mondiali in Qatar 2022.

Brasile al top

3 gol in un girone complicato, primo posto e sconfitta già esorcizzata contro il Camerun. Non stupisce che le scommesse Brasile – Corea del Sud di Betfair diano come favoriti i Sudamericani con l’1 quotato a 1.24. Il Brasile vincente Mondiale è quotato a 3.6 e rimangono i favoriti assoluti per la conquista della loro sesta Coppa del Mondo.

Flop Germania e Giappone al top

Diciamoci la verità, è stata tutta colpa di quella sconfitta contro il Giappone, che ha fatto perdere la fiducia in se stessi ai Tedeschi. Neanche con la Costa Rica sono stati troppo determinanti e hanno persino rischiato di perdere. Il flop della Germania è clamoroso, tanto più se si pensa che il Giappone ne ha raccolto i frutti è si è dimostrato una vera squadra, capace di affrontare e superare uno dei gironi più difficili di questo Mondiale, vincendo proprio contro le due squadre favorite: Germania e Spagna.

Croazia al top e Belgio flop

Quello del Belgio è un flop che tuona in tutto il mondo, 4 punti sono pochi e non è possibile lasciare il passo al Marocco, che sta disputando un Mondiale eccellente. La Croazia lotta a denti stretti e soffre con 2 risultati terminati 0 – 0 ma contro il Canada tira fuori tutta la sua grinta per un 4 – 1 esagerato. Attenzione alla Nazionale di Modric, che più avanti potrebbe mettere in difficoltà persino il Brasile.

Flop clamoroso della Serbia

Che il Gruppo H fosse il più complicato di tutto il Mondiale era palese ma che la Serbia avesse chiuso soltanto con 1 punto era impensabile. Questa è davvero una cattiva notizia, ma che fa comunque aggrottare le sopracciglia degli appassionati. La macchina di Milinkovic Savic, Vlahovic, Tadic e Mitrovic s’inceppa e dopo il 3 – 3 contro il Camerun è stata una disfatta totale.

Argentina al top

La banda di Messi fa sussultare i tifosi nella prima gara, quando l’Argentina viene sconfitta dall’Arabia Saudita che ribalta il match in pochi minuti. Successivamente però, Polonia e Messico vengono spazzate via entrambe per 2 – 0 e l’Albiceleste vola agli ottavi, dove supera anche l’Australia.

Il quarto di finale contro l’Olanda potrebbe mettere a rischio la qualificazione per l’Albiceleste, che non ha mai vinto dal 1974 questa sfida, le statistiche per un totale di 7 partite, mostrano 4 vittorie per gli Olandesi e 3 pareggi.