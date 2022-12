Regali di Natale: la lampada Fabscarte porta la Luna in casa

Regali di Natale: la lampada Fabscarte che porta i bagliori della superficie lunare nelle case invernali è l’idea originale per le Festività 2022

Si ispirano alla superficie lunare le lampade realizzate interamente a mano dall’atelier milanese FABSCARTE in collaborazione con l’artista multidisciplinare di fama mondiale Martyn Thompson. Come anche la carta da parati e il quadro, sono opere in grado di coinvolgere i sensi in una nuova esperienza estetica, per accendere di bagliori metallici le fredde atmosfere invernali o come un prezioso regalo natalizio.

FABSCARTE, atelier e laboratorio milanese di eccellenza per la creazione di carte da parati realizzate interamente a mano e opere di design, presenta Midnight Moon Dust progetto nato dalla collaborazione con il designer, fotografo e artista di fama mondiale Martyn Thompson.

Midnight Moon Dust è il nome del decoro ispirato alla superficie lunare che impreziosisce una carta da parati, un quadro e una lampada, manufatti di eccellente qualità, unici ed esclusivi, proposti per accendere di bagliori metallici le fredde atmosfere invernali o come un prezioso regalo natalizio. Opere in grado di coinvolgere i sensi in una nuova esperienza estetica e che custodiscono e reinterpretano il patrimonio artistico italiano ammirato e celebrato nei secoli in tutto il mondo.

Dipinta a mano, Midnight Moon Dust presenta una complessa texture lavorata con veline, polveri metalliche, in particolare di rame, e caffè, e lacerazioni della carta che la rendono tridimensionale evidenziando idealmente le zone più profonde della superficie lunare illuminate da riflessi argentei e patine metalliche. Come tutte le opere di FABSCARTE, frutto di una reinterpretazione di secoli di arte decorativa italiana con tecniche e immagini contemporanee, ogni processo è stato realizzato a mano, su un supporto di carta e materiali applicati: diversi passaggi uno strato invecchiato con lacerazioni, terra indaco e velature di caffè ricoprono la base; la tridimensionalità è data dalla polvere di rame che mette in risalto le zone di spessore; macchie d’argento e patine metalliche appaiono su tutta la superficie.

Con la carta Midnight Moon Dust, la polvere di luna a mezzanotte, è stata realizzata una preziosa lampada da parete – disponibile in due misure – che è in grado di portare i bagliori della superficie lunare nelle case invernali, ideale per riscaldare le fredde atmosfere invernali o come un prezioso regalo natalizio.

Lo stesso decoro viene tradotto anche in “Opera in Quadro”: la carta veste un nuovo supporto, la tela e diventa un quadro, realizzato con la medesima tecnica delle carte, che impreziosisce i luoghi che abita raccontando scorci di vita suggestiva e immaginifica.

Midnight Moon Dust è uno dei soggetti della collezione in edizione limitata di lampade da parete di FABSCARTE presentata lo scorso 14 settembre con un evento nella prestigiosa galleria Arte in Salotto di Camilla Prini, a Brera, nel cuore di Milano. Nella realizzazione della lampada, la carta viene montata su un prezioso supporto in ottone a forma di ventaglio orientale e, una volta accesa, suggerisce atmosfere lunari e crea scenografici giochi di chiaroscuri, in un’alternanza di luci ed ombre, che ne accentuano la tridimensionalità. L’intera collezione, che nasce dalla lampada Selvatica creata in collaborazione con l’artista Francesco Maluta e vincitrice del premio “La Grande Bellezza” 2021 promosso da Starhotels, è disponibile online sul sito fabscarte.it.

Misure e prezzi:

FABSCARTE Wall Lamps

Le lampade sono disponibili in due misure nei decori Midnight Moon Dust, Selvatica, Albero Rosa, Tender Flora e Ninfee:

dimensioni: 30,7 cm di larghezza x 29,8 cm di altezza.

prezzo al pubblico: a partire da euro 1.100,00

dimensioni XL: 46,4 cm di larghezza x 45 cm di altezza.

prezzo al pubblico: a partire da euro 1.586,00