Per i bimbi contagiati dal Covid aumenta il rischio diabete

I bambini con una precedente infezione da Covid-19 sembrano avere maggiori probabilità di sviluppare il diabete di tipo 1

I bambini con una precedente infezione da Covid-19 sembrano avere maggiori probabilità di sviluppare il diabete di tipo 1 rispetto a quelli che hanno contratto altre infezioni respiratorie durante la pandemia, secondo quanto rilevato da uno studio di coorte pubblicato su JAMA Network Open.

Durante la pandemia, è stato osservato un picco nei casi di diabete di tipo 1 tra i bambini, hanno osservato i ricercatori. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i bambini con diagnosi di SARS-CoV-2 avevano maggiori probabilità di sviluppare il diabete, senza però fare distinzioni tra il tipo 1 e il tipo 2. Tuttavia altri studi hanno suggerito la necessità di ulteriori evidenze per confermare l’associazione.

Analisi delle cartelle cliniche in un ampio campione di pazienti pediatrici

Per questo studio osservazionale retrospettivo, gli autori hanno esaminato i dati delle cartelle cliniche elettroniche del Global Collaborative Network relative a quasi 1 milione e 100mila pazienti pediatrici con infezioni respiratorie sia Covid-19 (n=314.917) che di altro tipo (n=776.577) in 74 centri degli Stati Uniti e in 14 paesi da marzo 2020 a dicembre 2021.

Hanno confrontato 285mila pazienti di ciascun gruppo di infezione in rapporto 1:1 per storia familiare di diabete e dati demografici. I partecipanti sono stati ulteriormente suddivisi in gruppi di età più giovani e più anziani. L’età media era di 9 anni in entrambi i gruppi dopo la corrispondenza. Oltre la metà erano bianchi e la metà erano maschi. Solo l’1-2% aveva una storia familiare di diabete.

Nei bambini maggior rischio di diabete di tipo 1 post-Covid

Nell’analisi abbinata al punteggio di propensione che ha coinvolto oltre 500mila pazienti pediatrici, il rischio di una nuova diagnosi di diabete di tipo 1 era più elevata tra i bambini precedentemente infettati dal virus SARS-CoV-2 rispetto ad altre infezioni respiratorie in diversi momenti dopo l’infezione: 1 mese HR 1,96, 3 mesi HR 2,10, 6 mesi HR 1,83.

Rischi simili sono stati osservati per il gruppo SARS-CoV-2 rispetto ad altre coorti di controllo che si sono rivolte al sistema sanitario dopo 6 mesi, come in caso di visite pediatriche di routine (HR 2,10) o a seguito di fratture (HR 2,09), hanno riferito i ricercatori della Case Western Reserve University School of Medicine di Cleveland.

In un’analisi per sottogruppi che ha diviso i bambini in due gruppi di età, da 0 a 9 anni e da 10 a 18 anni, è emerso un rischio più elevato a 6 mesi per entrambi i gruppi: età 0-9 HR 1,73, età 10-18 HR 2,18

«In precedenza le infezioni respiratorie sono state associate all’insorgenza di diabete di tipo1, ma nel nostro studio il rischio era ancora più elevato tra i pazienti con Covid-19, sollevando preoccupazioni per le complicanze autoimmuni post-Covid-19 a lungo termine tra i giovani» hanno concluso i ricercatori. «L’aumento del rischio di diabete di tipo 1 di nuova insorgenza dopo l’infezione aggiunge un’importante considerazione per le discussioni relative al rischio-beneficio della prevenzione e del trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle popolazioni pediatriche».

«Il Covid può avere un impatto significativo su più sistemi di organi nei bambini, inclusi il pancreas e il sistema immunitario» ha affermato in un’intervista Rong Xu, uno degli autori dello studio. «In futuro vorremmo seguire le coorti per un tempo più lungo per vedere se l’aumento del rischio di diabete di tipo 1 è transitorio o persistente, oltre a valutare rapidamente se i farmaci esistenti (come antivirali e antinfiammatori) possono essere riutilizzati per trattare il diabete associato al Covid. Infine dobbiamo capire se il diabete innescato dal Covid è diverso da quello tradizionale e se l’infezione è associata anche a nuove diagnosi di diabete di tipo 2 nei bambini».

Referenze

Kendall EK et al. Association of SARS-CoV-2 Infection With New-Onset Type 1 Diabetes Among Pediatric Patients From 2020 to 2021. JAMA Netw Open. 2022 Sep 1;5(9):e2233014.

Leggi