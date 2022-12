Oakley x STAPLE: fuori la nuova collezione

La nuova collaboratione Oakley x STAPLE unisce passato e modernità in una collezione in edizione limitata composta dal modello Sub Zero originale del 1992 e il Re:SubZero 2022

La nuova collaborazione Oakley® x STAPLE unisce passato e modernità in una collezione in edizione limitata composta dal modello Sub Zero originale del 1992 e il suo sosia contemporaneo: Re:SubZero 2022. I primi Sub Zero, che pesavano meno di 30 grammi, avevano rappresentato una novità rivoluzionaria all’epoca del lancio. Quella stessa leggerezza caratterizza oggi le montature protagoniste della nuova collaborazione. In entrambi gli occhiali, le aste hanno un design marmorizzato bianco che si accosta al total black del frontale non solo per valorizzare la silhouette leggendaria del modello, ma anche per omaggiare l’iconografia della fantascienza classica.

“Questa collezione è un ponte tra passato e futuro: celebra la storia sia di Oakley che di STAPLE e ne anticipa la direzione futura”, afferma Brian Takumi, VP, Brand Soul e Creative di Oakley. “Come sempre, Jeff Staple e il suo team riescono a dare al nostro brand uno sguardo originale sulle possibili evoluzioni del settore eyewear e abbigliamento. Le montature di questa collezione, ispirate alle striature tipiche del marmo, celebrano i Sub Zero originali e la loro controparte odierna e sono il risultato di un approccio inedito. Come suggerisce il tema della collezione, abbiamo esplorato insieme al team STAPLE una nuova frontiera durante il processo di creazione. Ed è proprio quell’incessante ricerca di avventura e di un linguaggio stilistico unico che continua ad alimentare il successo di questa collaborazione.”

Il Sub Zero Collectors Pack propone una nuova versione dei Sub Zero originali e la reinterpretazione dei Re:SubZero. I due modelli hanno lenti Premium Prizm™ Black con il logo del piccione inciso al laser e aste contraddistinte da screziature che ricordano il marmo. Straordinariamente leggero, ciascun occhiale è un viaggio alla scoperta del passato e del futuro.

“Per questa collaborazione abbiamo reinventato un classico Oakley tra i più amati: i Sub Zero. A mio avviso, questi due modelli incarnano l’inimitabile innovazione tecnica di Oakley, con un design filante e futuristico mai visto prima”, dichiara Jeff Staple, fondatore di STAPLE & Reed Art Department. “Noi abbiamo dato il nostro tocco personale a entrambi gli occhiali, esprimendolo anche attraverso il logo del piccione inciso al laser e un intramontabile look marmorizzato.”

La nuova collezione rappresenta la seconda parte del progetto di collaborazione di quest’anno, che fa seguito al lancio dei tre Oakley x STAPLE Frogskin dello scorso giugno. Il nuovo Oakley x STAPLE Sub Zero Collectors Pack sarà disponibile: