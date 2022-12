In libreria “La danza cosmica” di Stephen Ellcock

Fuori “La danza cosmica. Alla ricerca di modelli e percorsi in un universo dominato dal caos” di Stephen Ellcock, per scoprire che nel caos cosmico tutto è collegato

Edito da 24 ORE Cultura, il 28 ottobre uscirà in libreria “La danza cosmica. Alla ricerca di modelli e percorsi

in un universo dominato dal caos” di Stephen Ellcock, social media art curator.

In questo volume Stephen Ellcock, social media art curator, offre ai lettori una straordinaria selezione di immagini tratte dall’intera storia dell’arte per esplorare l’antica credenza che il cosmo si rifletta in tutti gli esseri viventi.

Il percorso iconografico proposto da Ellecock si sviluppa dall’elementare e il microscopico per passare a esplorare il corpo umano – inteso come un cosmo in miniatura –, arrivare poi alla bellezza delle proporzioni e alla nostra ricerca di illuminazione spirituale, e infine approdare al colossale, all’infinito.

Dal particolare all’universale, i lettori saranno così accompagnati in un affascinante viaggio visivo attraverso culture, epoche e luoghi, che permetteranno di esplorare e conoscere le relazioni e le armonie tra le parti dell’universo, e inviteranno a riflettere sul ruolo dell’uomo all’interno della complessità del cosmo.

Scheda tecnica

Titolo: La danza cosmica. Alla ricerca di modelli e percorsi in un universo dominato dal caos

Autore: Stephen Ellcock

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 23 x 16,5 cm

Pagine: 256 pagine

Prezzo: € 30,00

Codice ISBN: 978-88-6648-623-7

In vendita in libreria e online