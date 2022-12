Il Teatro Comunale di Ferrara diventa membro di Opera Europa. Il direttore Corvino ad Amsterdam per il forum sul progresso digitale

Il Teatro Comunale di Ferrara è diventato membro di Opera Europa, l’organizzazione per i teatri d’opera e festival lirici professionali in Europa che unisce oltre 215 membri, con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni e dare visibilità e continuità alle produzioni liriche. Il direttore artistico del Comunale “Claudio Abbado”, Marcello Corvino, è stato in Olanda, per rappresentare Ferrara al forum Digital Advance.

L’evento, ospitato dall’Opera Nazionale Olandese nel suo teatro sull’Amstel, accoglie i membri di Opera Europa aderenti, per individuare soluzioni costruttive per il futuro ed esplorare nuove sinergie.

“Siamo felici di essere entrati a far parte di Opera Europa, che offre moltissime possibilità di confronto e di collaborazione con i migliori teatri a livello internazionale – spiega Marcello Corvino – Al forum Audio-Visual & Digital Media si parlerà di progresso digitale, che è entrato a far parte delle nostre vite, comprendendo non solo le performance in streaming ma anche il modo in cui pianifichiamo la programmazione teatrale oggi”.

Il Teatro di Ferrara porterà la propria esperienza, dalla realizzazione degli spettacoli in streaming di Alessandro Baricco con lo spettacolo su Ludwig van Beethoven. 5 cose da sapere sulla sua musica e Cantata d’Autore di Simone Cristicchi, Maria de Buenos Aires di Piazzolla e Il Farnace di Vivaldi, per un totale superiore alle 430 mila visualizzazioni, alle prossime produzioni che verranno trasmesse anche in diretta streaming, quali l’operetta Il pipistrello di Strauss e Catone in Utica di Vivaldi. L’obiettivo è far conoscere le proprie produzioni e realizzare nuove collaborazioni e sinergie fuori dai confini nazionali. Tra le partecipazioni italiane anche il Teatro alla Scala e il Rossini Opera Festival di Pesaro. Rappresentate anche l’Austria (Oper Graz), Belgio (Commissione Europea), la Repubblica Ceca (National Theatre Prague), la Finlandia (Finnish National Opera & Ballet), la Francia, la Germania (Deutsche Grammophon e vari teatri), il Giappone con il New National Theatre di Tokyo, Monaco con l’Opéra de Monte-Carlo, la Norvegia e la Polonia, la Spagna, la Svezia con la Royal Swedish Opera, la Svizzera e il Regno Unito con l’English National Opera e la Royal Opera House.