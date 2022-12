“Il grande paese” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Il grande Paese (The Big Country) di William Wyler (USA, 1958) con Gregory Peck, Charlton Heston, Carroll Baker

ames, ricco capitano in congedo, lascia il New England per raggiungere la fidanzata nel West. Il clima umano che lo accoglie è difficile, e la storia d’amore incontra mille ostacoli, primo fra tutti una faida tra famiglie rivali intorno al possesso di un pezzo di terra, nella quale è coinvolto il padre della sua futura sposa.

Diretto nel 1958 da William Wyler, uno dei maestri riconosciuti della Hollywood degli anni d’oro, Il grande Paese in onda lunedì 5 dicembre alle 21:10 su Rai Movie è un racconto in cui gli sviluppi narrativi tipici dell’epopea Western corrono di pari passo all’intreccio sentimentale, ma in cui inoltre, e soprattutto, paiono saldi i grandi valori produttivi dell’epoca degli studios, messi in risalto dalle splendide immagini in Technirama di Franz Planer. I protagonisti sono Gregory Peck, Charlton Heston e Carroll Baker, corroborati dalla presenza di Jean Simmons, Burl Ives e Chuck Connors. Tratto dal romanzo “Il grande Paese” di Donald Hamilton. Adattamento di Jessamyn West e Robert Wyler. Scritto da James R. Webb, Sy Bartlett e Robert Wilder.

Due candidature e una vittoria agli Oscar 1959: miglior attore non protagonista (Burl Ives). Una vittoria ai Golden Globe 1959: miglior attore non protagonista (Burl Ives). Una candidatura ai BAFTA Awards 1960: miglior film (William Wyler). Una candidatura al Premio del Sindacato dei Registi Americani 1959: migliore regista (William Wyler). Una vittoria al Premio Kinema Junpo 1959: miglior film straniero (William Wyler).