Dolce, Santamaria e Pilla in libreria con “Love, Sex e Web”

Non è semplice la vita per chi è in cerca di sesso, amore e relazioni nell’universo digitale. E non è semplice neppure per chi vi vive un rapporto con solidi radici nel mondo fisico, ma si trova, quotidianamente, a dover fare i conti con le innumerevoli dating app, regole e interazioni che scandiscono le relazioni sentimentali contemporanee sul versante della Rete. Di questo complesso e articolato panorama (virtuale), gli autori analizzano gli elementi salienti, provando a fornire una risposta semplice, concreta ed esaustiva ai mille interrogativi che, dagli incontri digitali, al sesso virtuale fino ai miti e tabù tecnologici, ciascun utente della Rete si è trovato ad affrontare… fino al momento in cui, improvvisamente, tutto è cambiato…

Di seguito un estratto della prefazione

I tre autori, rispettivamente una psicologa clinica (Dolce), un analysis manager (Pilla) e un’esperta di digital (Santamaria), riescono a dare tre punti di vista diversi e complementari sull’evoluzione e lo stato dell’arte del dating a dieci anni dal lancio di Tinder e a due dall’inizio della pandemia, che ha contribuito ad accelerare il passaggio al digitale di molte nostre abitudini e comportamenti. Dallo smartworking alla spesa online, passando per i “primi appuntamenti”: quanti single hanno conosciuto persone nuove (e alcuni hanno anche finito per fidanzarcisi davvero) nello spazio chiuso della propria casa durante i vari mesi di lockdown? Non c’è una cifra ufficiale, ma tutte le principali app di dating hanno registrato cifre da capogiro in nuove iscrizioni e numero di accessi proprio in quel periodo. Ed è questo il nodo del presente saggio, il punto finale dei tre percorsi tracciati dagli autori: com’è cambiata, e come sta ancora cambiando, la nostra identità a cavallo tra reale e digitale. Che le interazioni virtuali siano ormai parte della quotidianità è un dato di fatto, ma non possiamo limitarci ad accettare passivamente questa situazione: occorre iniziare a pensarsi, e a ripensare alle proprie relazioni, alla luce di questo cambiamento di prospettiva. Occorre chiedersi quale è, e dove si situa, il confine tra la nostra vita online e quella offline, quali sono i meccanismi che lo regolano e come possiamo (perché è indubbio che dobbiamo) averne consapevolezza e comportarci di conseguenza. Tutto questo, vi chiederete, non esula forse dal dating? Può darsi, ma di certo il dating è un ottimo punto di partenza per cominciare a rifletterci su. ( prefazione a cura di Greta Sclaunich ).

GLI AUTORI

Rossella Dolce. Nata nel 1980 a Trieste, si laurea in psicologia clinica nel 2004 a Milano per specializzarsi in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale ad indirizzo Costruttivista. Professore a contratto per l’Università degli studi di Milano Bicocca, si interessa da tempo alle dinamiche familiari e al rapporto genitori figli e consegue il dottorato nel 2011 focalizzandone l’interesse sulle difficoltà della transizione genitoriale nella perinatalità. Socia ordinaria della SITCC (Società Italiana Terapia Cognitivo Comportamentale), svolge pratica clinica e di supervisione in progetti legati al sostegno della genitorialità.

Marvi Santamaria. Siciliana, Social Media Strategist e Content Creator, dopo 7 anni di carriera in agenzie digital a Milano in cui ha lavorato come Social Media Manager e Strategist per grossi brand, nel 2021 è diventata freelance. È founder della community sulle dating app Match and the City e del Festival delle Relazioni Digitali. Scrive per Vice e Mashable.



Fiorenzo Pilla. Classe 1972, Functional Analysis Manager in SIA S.p.A., ha da tempo esteso la propria attività di studio e di ricerca all’evoluzione della socialità via Web. Autore di Manuale per difendersi dalla post-verità, Digital Love e Webvolution, è stato fondatore dei contenitori Web “Pagine Digitali” e “Nuove Conversazioni” ed è contributor di Web magazine dedicati all’editoria elettronica.

Editore: Ledizioni

PREZZO: 14,90 Euro

Formato: Brossura 13×20

CODICE ISBN: 978-88-5526-744-1

Pagine: 153