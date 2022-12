Colangiocarcinoma intraepatico: Fda approva futibatinib

La Fda ha dichiarato di aver approvato Lytgobi (futibatinib) di Taiho Oncology per gli adulti affetti da colangiocarcinoma intraepatico avanzato

L’Fda ha dichiarato di aver approvato Lytgobi (futibatinib) di Taiho Oncology per gli adulti affetti da colangiocarcinoma intraepatico avanzato (iCCA) che presentano fusioni del gene FGFR2 o altri riarrangiamenti. “Questa approvazione è un’importante pietra miliare per i pazienti e può fornire una speranza di miglioramento dei risultati”, ha dichiarato Tim Whitten, CEO dell’azienda, che è una filiale indiretta di Otsuka.

Futibatinib, un inibitore selettivo irreversibile di FGFR1-4, agisce legandosi e bloccando la via FGFR, coinvolta nella sopravvivenza e nella proliferazione delle cellule tumorali. Per essere ammessi alla sperimentazione, i pazienti non dovevano aver ricevuto un precedente inibitore di FGFR. Dovevano inoltre avere un impatto minimo o nullo sulla loro vita quotidiana a causa della malattia, essere stati precedentemente sottoposti a chemioterapia a base di Gemzar e platino e aver avuto una progressione della malattia con almeno un trattamento sistemico (in tutto il corpo).

Il dossier contiene i risultati dell’analisi primaria dello studio di Fase II a braccio singolo FOENIX-CCA2, che ha valutato 103 pazienti con iCCA non resecabile, localmente avanzato o metastatico che presentava riarrangiamenti del gene FGFR2, comprese le fusioni. I partecipanti allo studio, che avevano ricevuto una o più linee precedenti di terapia sistemica, sono stati trattati con futibatinib orale una volta al giorno fino alla progressione della malattia o a una tossicità inaccettabile.

Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario con un tasso di risposta obiettiva (ORR) del 42%, mentre la durata mediana della risposta è stata di 9,7 mesi. Taiho ha osservato che il 72% delle risposte è durato almeno sei mesi. Lipika Goyal, ricercatore principale dello studio registrativo, ha dichiarato: “Futibatinib è un esempio chiave del potenziale della medicina di precisione nell’iCCA e rappresenta un ulteriore progresso nel trattamento di questa malattia rara e impegnativa”.

Taiho ha sottolineato che futibatinib, ex TAS-120, si lega covalentemente a FGFR2 e inibisce la via di segnalazione, mentre gli altri inibitori di FGFR approvati sono inibitori reversibili ATP-competitivi. L’azienda ha dichiarato che il colangiocarcinoma viene diagnosticato ogni anno in circa 8.000 persone negli Stati Uniti, di cui circa il 20% presenta la forma intraepatica. Tra questi, circa il 10-16% presenta riarrangiamenti del gene FGFR2, comprese le fusioni, che favoriscono la proliferazione del tumore.

Circa il 15% dei pazienti affetti da iCCA, un tumore maligno aggressivo con esiti infausti in termini di sopravvivenza, presenta fusioni di FGFR2. Si può osservare resistenza agli inibitori reversibili di FGFR, pertanto sono necessarie nuove opzioni.

“La resistenza a questi tipi di inibitori si sviluppa universalmente. Per esempio, sappiamo che nei recettori FGFR, in particolare FGFR2, alcune mutazioni che impediscono il legame di pemigatinib nella tasca dell’ATP possono produrre resistenza. È interessante notare che futibatinib sembra continuare ad essere attivo anche con queste mutazioni cosiddette “gatekeeper”. Ovviamente, per valutare questo aspetto sono necessari ulteriori studi. Futibatinib è stato utilizzato in pazienti che non erano stati trattati precedentemente con un inibitore di FGFR. Sarebbe molto interessante esaminare questi pazienti nel contesto di futibatinib e altri inibitori irreversibili” ha dichiarato Ezra E.W. Cohen, Direttore Associato di Translational Science e Direttore del programma di ricerca Solid Tumor Therapeutics presso il Moores Cancer Center, La Jolla (California).

Ricerche precedenti su futibatinib hanno dimostrato che i pazienti con cancro avanzato a cui è stato somministrato il farmaco tendevano a mantenere la propria salute fisica, cognitiva, emotiva e generale.

Tuttavia, futibatinib ha avuto effetti collaterali. I più comuni erano: effetti collaterali legati alle unghie; dolore muscolo-scheletrico; costipazione; diarrea; affaticamento; secchezza delle fauci; perdita di capelli; piaghe o infiammazioni della bocca; dolore addominale; secchezza della pelle; dolori articolari; alterazioni del gusto; secchezza oculare; nausea; diminuzione dell’appetito; infezione del tratto urinario; sindrome mano-piede, caratterizzata da arrossamento, vesciche o gonfiore dei palmi delle mani e dei piedi; vomito.

