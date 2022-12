Davide Merigo è il vincitore di “Bake Off Italia 2022”

Bake Off Italia 2022: il vincitore della finalissima del cooking show condotto da Benedetta Parodi è l’architetto 38enne Davide Merigo, che batte la 25enne infermiera Chiara

Decretato il vincitore della decima edizione di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno‘: a trionfare, nella finale andata in onda ieri sera su Real Time e Discovery, è Davide Merigo, 38enne nato a Gardone Riviera ma residente a Puegnago del Garda (Brescia).

CHI È DAVIDE MERIGO, VINCITORE DI ‘BAKE OFF ITALIA’

Di professione architetto, il bresciano ha battuto tre donne nella puntata conclusiva, condotta come sempre da Benedetta Parodi. E ora sogna di aprire un bed&breakfast tutto suo, in cui vivere con la fidanzata Annalisa e in cui servire le sue specialità che hanno convinto la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia ad assegnargli il titolo di pasticcere amatoriale d’Italia. E a fine serata per Davide sono arrivati anche i complimenti via Twitter della padrona di casa dello show.

IL TRITTICO DOLCE CHE HA CONQUISTATO LA GIURIA

Nella sfida decisiva della finalissima contro la 25enne infermiera umbra Chiara, racconta la Dire (www.dire.it), Merigo ha puntato su un trittico dolce composto da crostata con frolla alle mandorle caramellate e cremoso al Cassis, monoporzione di sablè alla nocciola con cuore di caramello e mandarino e infine dolce al piatto agli aromi del whisky.

IL PREMIO VINTO DA DAVIDE MERIGO A ‘BAKE OFF ITALIA’

“Sono entrato a ‘Bake Off Italia’ da architetto e vado via da architetto… del gusto“, ha dichiarato dopo la vittoria Merigo, tornando sul tormentone che lo ha accompagnato da quando, all’inizio dello show partito a settembre, ha piano piano eliminato tutti gli altri 15 concorrenti fino a conquistare l’ambito trofeo di cristallo a forma di tortiera e il premio composto da 50 chili di cioccolato e un corso di professionalizzazione In Cibum con rinomati maestri pasticceri.