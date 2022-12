Su Rai 4 “Above Suspicion”: ecco la trama del film

Su Rai 4 “Above Suspicion”, un thriller in prima serata: ecco la trama del film che vede come protagonisti Jack Huston ed Emilia Clarke

Sabato 3 dicembre 2022 alle 21.20 la prima serata di Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) si tinge di crime con il film in prima visione “Above Suspicion”. Il giovane agente dell’FBI Mark Putnam, sposato e con un figlio, viene inviato in missione a Pikeville, città del Kentucky sita sugli Appalachi, dove dovrà indagare su alcuni affari illegali. Mark trova l’informatrice perfetta in Susan, che si invaghisce di lui e vede nell’uomo una possibilità per lasciare la sua vita mediocre in quella città. Tra Mark e Susan nasce una storia che sarà compromessa da un tragico evento che riguarda proprio Mark e che attira l’attenzione dei suoi superiori oltre che di tutta la città. Grazie al regista Philip Noyce, autore di grandi successi thriller come Ore 10: calma piatta, Sotto il segno del pericolo e Il collezionista di ossa, il film riesce a imbastire un intricato e affascinante intreccio in cui Il bene e il male si confondono e nulla è come sembra. Contribuiscono alla riuscita dell’opera anche gli interpreti Jack Huston, già protagonista del remake di Ben-Hur e tra gli interpreti della quarta stagione di Fargo, ed Emilia Clarke, indimenticabile Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade.