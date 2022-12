“Starbox” è il nuovo singolo di Gorka

In radio e su tutte le piattaforme digitali per Pioggia Rossa Dischi “Starbox”, il nuovo singolo di Gorka, rapper originario di Albenga

Esce per Pioggia Rossa Dischi “Starbox”, il nuovo singolo di Gorka, rapper originario di Albenga che aveva recentemente partecipato al documentario “La Nuova Scuola Genovese”. Il brano, che vede la produzione di Fra Bacci, vuole essere un ritratto di chi la musica la vive ancora tra le strade, nella sua autenticità più grezza. “Starbox” è una storia di gioventù bruciata e di sogni osservati da lontano come stelle, di passioni viscerali e desiderio di ribellione.

Mi sono innamorato delle sottoculture alle medie. Sognavo l’Hiphop di New York, il punk di Londra, il reggae di Kingston, ma abitavo nell’entroterra di Albenga. Ho passato anni ad alimentare la fiamma dentro me buttando tutto il mio tempo nella musica, nel suonare la chitarra in cameretta, nello scrivere. L’unico BBoy del mio paese, un ragazzo più grande di me, mi passava i suoi cd e mi insegnava cosa fosse il rap. Organizzava serate in provincia, faceva il dj, faceva i graffiti, faceva tutto. Era un punto di riferimento per tutti noi. Quando sono arrivato a Genova ho potuto finalmente esprimere al meglio quello che avevo imparato. Ho iniziato a fare uscire i pezzi e a raccogliere consensi nella scena locale. Aprivo i live agli artisti mainstream, firmavo i primi contratti. Mi sentivo uno dei tanti figli della nuova scuola genovese. Poi il covid. È finito tutto. Il mio amico è morto in un incidente stradale proprio in quell’anno. Ho conosciuto Fra Bacci nel momento più buio della mia vita. Mi ha portato in studio da lui e abbiamo iniziato a fare musica senza pensare a logiche di mercato, senza guardare cosa va o non va. Abbiamo iniziato a fare musica come due 13enni entusiasti. Dentro i nostri pezzi c’è tutto quello che ci piace, il punk, il rap, l’elettronica. È stata la nostra risposta ad anni di lockdown, delusioni, musica di merda, social network, un mondo che sentivamo ostile. Ho coinvolto i miei amici nel progetto, chi a fare le foto, chi a fare i video, chi a organizzare il lavoro.

Siamo una realtà di strada a Genova. Realtà di strada perché siamo autentici, non siamo solo su spotify e sui social. Siamo nelle salette a suonare, sui palchi a rappare, al bar a parlare del nostro futuro, a coinvolgere i ragazzi e le ragazze di Genova. Non ci rappresenta la drill malavitosa tradotta dall’estero, non ci rappresenta l’indie pieno di retorica e cliché, non ci rappresenta la plastica che sentiamo nella musica italiana. Vogliamo fare i soldi per campare con la musica, e fare altri soldi per aprire studi di registrazione a Genova e cambiare il volto di questa città che cade a pezzi, dove crollano ponti, dove tutti scappano via. “Starbox” è una canzone rap, con una base elettronica, senza ritornello. Parla di ragazzi di provincia che muoiono giovani come rockstar, parla di amore e di attacchi di panico, parla di stelle che a Milano non vedono, ma nel mio paese si. Perché l’Hiphop è a New York, il punk è a Londra, il reggae è a Kingston, ma le stelle sono nell’entroterra di Albenga. (Gorka)

