Sicurezza sul lavoro: premiata SafetyApp

Premiata “SafetyApp”, l’applicazione mobile di Inail Puglia e CPT Puglia, nell’ambito del concorso nazionale sull’innovazione tecnologica nella sicurezza delle costruzioni

In occasione del Salone delle costruzioni (SAIE) che si è tenuto a Bologna, il prodotto multimediale “SafetyApp”, realizzato dalla Direzione regionale Inail Puglia in collaborazione con il CPT Puglia centrale, è stato premiato nell’ambito del concorso nazionale promosso da “CNCPT-Formedil” dal titolo “Innovazione tecnologica nella sicurezza delle costruzioni”. La motivazione: ”Per aver saputo evidenziare con video, animazioni e contributi multimediali fruibili in cinque diverse lingue le misure di sicurezza e prevenzione di tutte le fasi di lavoro solitamente presenti in un cantiere edile. Lo strumento risulta essere pratico, intuitivo e di facile utilizzo”.

SafetyApp spiega con video e animazioni come prevenire gli infortuni sul lavoro in edilizia. Il riconoscimento, unico per il mezzogiorno, premia la scelta di utilizzare le potenzialità del digitale per promuovere e garantire la sicurezza nei cantieri edili. “Safety App”, infatti, è uno strumento pratico a disposizione di tutte le figure presenti in un cantiere che fornisce elementi di informazione, di formazione e di prevenzione dei rischi presenti in un cantiere edile. La App, disponibile su Google Play e Apple store e fruibile gratuitamente su tablet e smartphone, si compone di circa 250 schede con video animazioni sulla corretta esecuzione delle fasi di lavoro e relativa valutazione dei rischi, con modalità “a semaforo”, e di circa 100 video dedicati ai dispositivi di protezione individuale. I contenuti sono disponibili in italiano, inglese, francese, albanese e rumeno. Una guida multimediale per chiunque necessiti di informazioni semplici e affidabili sulle buone pratiche da adottare per accrescere la sicurezza nel settore delle costruzioni; uno strumento utile non solo per imprenditori e lavoratori edili, ma anche per ingegneri, architetti, geometri e consulenti del lavoro, a chi sta imparando il mestiere, ma anche a chi ha anni di carriera alle spalle ma vuole rimanere informato sulle ultime novità.

Gigante: il premio è un riconoscimento del nostro impegno per la prevenzione. “Il settore delle costruzioni per il direttore regionale Inail Puglia, Giuseppe Gigante – è sicuramente uno dei settori più importanti dell’economia italiana. Ma è anche uno dei settori più vulnerabili. Questo prestigioso premio è per noi un riconoscimento importante del lavoro finora svolto e dimostra la bontà di questo progetto formativo: costruire un cantiere sicuro, un investimento lungimirante che può ripagare in termini di vite salvate e sicurezza. L’ App, premiata per la sua innovazione tecnologica, fornisce alle imprese e ai lavoratori un prezioso strumento informativo e formativo in grado di incidere in maniera più significativa, in termini di prevenzione e sicurezza, sul fenomeno infortunistico. Continueremo con rinnovato entusiasmo su questa strada intrapresa”.

Veronico: la sicurezza sul lavoro nel cantiere edile, un obiettivo comune. “Questa App – ha commentato il presidente del CPT Puglia, Nicola Veronico – risponde a un bisogno espresso dal mondo edile e dagli operatori della formazione. Stiamo fornendo uno strumento utile, pratico in termini di apprendimento e di miglioramento della conoscenza in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni. È un contributo verso l’obiettivo comune della sicurezza sul lavoro nel cantiere edile. Vorrei esprimere grande soddisfazione per questo riconoscimento ottenuto a livello nazionale dal CPT Puglia Centrale. Intendiamo proseguire su questa strada in cui il sud è particolarmente attento alle problematiche sulla sicurezza in edilizia. Questo premio ci sprona a fare ancora meglio per il futuro”.