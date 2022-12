Previsioni meteo 3 dicembre 2022: tornano piogge e nevicate

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 dicembre 2022: nuova ondata di maltempo sull’Italia con piogge su gran parte delle regioni e neve sui rilievi

Il maltempo torna sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo la risalita di un minimo di pressione verso il Mediterraneo centrale, con un peggioramento delle condizioni meteo più intenso. Cieli nuvolosi e piogge sparse interesseranno gran parte dell’Italia, con la possibilità anche di temporali sulle regioni tirreniche e al Nord-Ovest. L’aria mite porterà un rialzo delle temperature e della quota neve, con valori termici anche sopra media al Sud Italia. Valori sotto media li troveremo invece al Nord-Ovest, dove saranno possibili delle nevicate fino in collina soprattutto sul Piemonte meridionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prima parte della prossima settimana potrebbe vedere una temporanea tregua dalle piogge con condizioni meteo più asciutte grazie alla rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico. Questo potrebbe comunque essere di breve durata ed entro il ponte dell’8 dicembre diversi modelli ipotizzano nuove fasi perturbate.

Intanto per oggi, sabato 3 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, specie al Nord-Ovest, con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e in appennino oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 900-1200 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio ancora piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata ancora fenomeni sul versante tirrenico con temporali sulle coste, più asciutto il versante adriatico. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole su tutti i settori, deboli piogge sulle regioni ioniche. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo anche sulla Sicilia. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .