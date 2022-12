L’arte come supporto emotivo per imparare a scoprire e conoscere le emozioni: disponibile in libreria “Come l’arte può cambiare la tua vita” di Susie Hodge

Edito da 24 ORE Cultura, esce in libreria “Come l’arte può cambiare la tua vita” di Susie Hodge. Alla base di questo volume vi sono i risultati delle innumerevoli ricerche scientifiche che dimostrano come l’arte abbia il potere di risollevare lo spirito e come, lavorando sulle onde cerebrali, sul sistema nervoso e sui livelli di dopamina, possa influenzare positivamente l’umore di chi ne fa esperienza.

È così che, attraverso più di settanta opere, l’autrice con uno stile scorrevole e coinvolgente mostra al lettore il modo in cui l’arte può configurarsi come uno strumento terapeutico per affrontare e comprendere alcune emozioni negative. L’arte visiva può infatti rappresentare un valido supporto per ridurre i livelli di ansia e di stress dal momento che permette di confrontarsi con gli stessi sentimenti vissuti nel passato da grandi artisti che hanno elaborato il dolore e le difficoltà attraverso la propria arte. Susie Hodge invita così il lettore a scoprire come Frida Kahlo ha affrontato la sua sofferenza o Henri Matisse ha abbracciato la felicità, Louise Bourgeois ha sconfitto la paura e Auguste Rodin ha trovato la speranza.

Susie Hodge – autrice di bestseller, storica dell’arte, storica e artista, ha scritto oltre novanta libri per adulti e bambini.