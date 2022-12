Get Ready! è il nuovo corso di inglese di Novakid

Get Ready! è il nuovo corso di inglese pensato da Novakid per i bambini che si approcciano per la prima volta alla lingua straniera

Get Ready! è il nuovo corso di inglese pensato da Novakid per i bambini che si approcciano per la prima volta alla lingua straniera. Sin dalla prima lezione, i giovani studenti si interfacciano a colori, suoni e musica e alla tecnologia interattiva con l’obiettivo di aiutarli a parlare, ascoltare e padroneggiare parole e frasi in inglese.

“Con una forte attenzione alla fase di speaking, il nostro corso Get Ready! offre numerose attività, ideali per coinvolgere i giovani studenti. La differenza principale tra Get Ready! e gli altri corsi disponibili sulla piattaforma, è che il primo è stato pensato e ideato per i bambini che hanno iniziato da poco a imparare l’inglese, in modo da fornire loro tutto il supporto necessario per costruire una solida base, acquisire sicurezza ma anche divertirsi imparando“, commenta Simon Andrew, sviluppatore di contenuti educativi di Novakid.

Canzoni e funzioni audio interattive

Le canzoni sono senza dubbio un metodo utile ed efficace per sviluppare la capacità di parlare, rafforzare il vocabolario e fare pratica con la grammatica. Inoltre, sono numerosi gli studi che dimostrano come l’uso della musica e delle canzoni nell’insegnamento di una lingua straniera aiuti a superare la barriera linguistica e a far sì che i giovani studenti si sentano più sicuri delle loro capacità. Ed è proprio per questo che il corso Get Ready! coinvolge i piccoli studenti con canzoni educative e video musicali con animazioni e illustrazioni, in un ambiente di apprendimento privo di stress.

Un processo di apprendimento simile a un gioco per un impatto positivo sul rendimento degli studenti

La ricerca di Novakid “Benefits of story-based curriculum and gamification to young ESL students’ learning outcomes” ha dimostrato che l’ambiente di apprendimento gamificato con l’inserimento di story-line aumentano la motivazione e il tasso di coinvolgimento degli studenti, con un conseguente miglioramento del 39% delle prestazioni di apprendimento.

Proprio per questo Get Ready! e gli altri corsi ESL di Novakid si basano sul principio della gamification per massimizzare il coinvolgimento degli studenti, attraverso l’utilizzo di un’ampia gamma di attività di gioco e un sistema di ricompense. I mini-giochi, infatti, sono basati sul livello di studio dello studente. Nel dettaglio, quelli di Get Ready! sono caratterizzati da immagini e audio colorati vista la tenera età degli studenti a cui è riservato il corso. Tuttavia l’assenza di parole scritte non influisce negativamente sul valore educativo dei minigiochi, ma anzi consente agli studenti di esercitarsi sugli argomenti studiati durante le lezioni in modo più semplice e divertente.

Per ottimizzare ulteriormente il metodo di apprendimento, Novakid offre un nuovo pacchetto di lezioni da 40 minuti strutturate per catturare al meglio l’attenzione dei piccoli studenti. Le lezioni includono un primo momento di riscaldamento con video e giochi interattivi divertenti, i 25 minuti canonici di lezione seguiti poi da 15 minuti di follow-up con esercitazioni e giochi per mettere in pratica le nozioni e parole appena apprese.

Personalizzazione e valutazione per soddisfare le esigenze di apprendimento di ogni studente.

La personalizzazione per Novakid è un focus molto importante che pone al centro la soddisfazione delle esigenze uniche dei giovani studenti. La piattaforma raccoglie dati dettagliati sul livello di rendimento e sulle capacità di apprendimento di ogni studente per creare programmi di studio personalizzati. L’approccio data-driven permette, inoltre, di monitorare il livello di padronanza della lingua inglese di ogni alunno, valutandone le varie difficoltà in differenti ambiti come le strutture grammaticali, pronuncia o termini che i bambini trovano più difficili da memorizzare.

Con questo metodo, gli studenti non vengono valutati esclusivamente tramite fattori esterni, ma vivono l’apprendimento in modo sereno e naturale grazie al coinvolgimento degli insegnanti nel processo di valutazione e di personalizzazione. Novakid ha, infatti, introdotto dei pop-up che supportano e facilitano il lavoro dei docenti, indirizzandoli verso le attività più adatte alle esigenze di ogni studente.