Epatite B cronica: dosaggio di envafolimab nel primo paziente

Annunciato il dosaggio del primo paziente nella coorte di espansione di fase IIb di envafolimab per via sottocutanea per la cura funzionale dell’epatite cronica B

È stato annunciato il dosaggio del primo paziente nella coorte di espansione di fase IIb dell’anticorpo PD-L1 ASC22 (envafolimab) somministrato per via sottocutanea per la cura funzionale dell’epatite cronica B (CHB).

La coorte di espansione di fase IIb arruolerà 50 pazienti con CHB con antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg)≤100 UI/mL basale che saranno trattati con 1,0 mg/kg di ASC22 o placebo (con il rapporto di 4:1) in combinazione con analoghi Nucleot(s)ide (NA) per un trattamento di 24 settimane più un follow-up di 24 settimane.

L’obiettivo di questo studio Expansion Cohort è confermare se il tasso di guarigione funzionale è simile ai dati presentati alla sessione orale dell’International Liver Congress 2022 (ILC 2022) tenuto dall’Associazione europea per lo studio del fegato (EASL) nel giugno 2022, che ha mostrato come il 42,9% (3/7) dei pazienti con HBsAg al basale ≤100 UI/mL ha ottenuto una guarigione funzionale. L’arruolamento di 50 pazienti affetti da CHB dovrebbe essere completato all’inizio del 2023.

Prima dell’inizio della coorte di espansione, Ascletis, azienda che si occupa dello sviluppo del farmaco, ha completato uno studio clinico randomizzato, in singolo, in cieco, controllato con placebo e multicentrico di fase IIb in Cina che ha valutato la sicurezza e l’efficacia del trattamento di 149 pazienti con CHB per 24 settimane di trattamento più un follow-up di 24 settimane di 1 mg/kg o 2,5 mg/kg ASC22 o placebo corrispondente somministrato una volta ogni due settimane (Q2W) in combinazione con NA.

La CHB rimane un’esigenza medica significativamente insoddisfatta a livello globale, con circa 86 milioni di persone in Cina e 1,59 milioni di persone negli Stati Uniti infettate da tale virus. Gli NA inibiscono solo la trascrizione inversa dell’RNA dell’HBV nel DNA dell’HBV e non inibiscono la trascrizione del cccDNA dell’HBV nell’RNA dell’HBV; quindi, non hanno alcun effetto inibitorio sull’HBsAg.

Envafolimab è l’immunoterapia in stadio clinico più avanzata al mondo per la cura funzionale del CHB, ovvero la perdita di HBsAg, attraverso il blocco della via PD-1/PD-L1; è un anticorpo anti-PD-L1 somministrato per via sottocutanea (SC) in fase di sviluppo per il trattamento di vari tumori solidi ed epatite cronica B in Cina e per i sarcomi dei tessuti molli e il cancro delle vie biliari negli Stati Uniti.

Gli anticorpi a dominio singolo sono più solubili e penetrano più rapidamente nei tessuti rispetto agli anticorpi monoclonali completi, consentendo la somministrazione SC.

Per le indicazioni oncologiche, envafolimab è stato approvato per il trattamento di adulti con tumori solidi avanzati non resecabili o metastatici con instabilità microsatellitare alta (MSI-H) o deficit di riparazione del disadattamento (dMMR) dal China NMPA nel novembre 2021.