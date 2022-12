“Ballando con le stelle”: ancora scintille tra Mariotto e Lucarelli

A “Ballando con le stelle” lo stilista Mariotto prova a sdrammatizzare portando un peluche alla collega giurata Selvaggia Lucarelli, che però non gradisce

La seconda semifinale di ‘Ballando con le Stelle’ è stata caratterizzata da un nuovo round della querelle tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. La settimana scorsa, lo stilista aveva dato alla collega di giuria della “scimmia urlatrice che getta escrementi contro tutti” dopo che la giornalista aveva definito “squallida” Iva Zanicchi. Secondo Mariotto, ad alimentare l’astio di Lucarelli sarebbe stata anche l’eliminazione dalla gara del compagno Lorenzo Biagiarelli.

Le parole del giurato della trasmissione di Rai 1 avevano fatto il giro del web e la stessa Lucarelli era tornata più volte sulla questione nei giorni scorsi, parlando di “mondo sottosopra” a proposito del clima che si respira a ‘Ballando’ e ricordando anche gli insulti ricevuti dalla stessa Zanicchi, che le diede della “txxxa”.

I DONI DI NATALE DI MARIOTTO

Nell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, andata in onda eccezionalmente di venerdì, Mariotto ha portato i regali di Natale ai colleghi del tavolo. Ancora prima di scartare il suo pacco, Lucarelli ha lanciato la prima stoccata: “Cosa sono, delle banane?”. Lo stilista non ha risposto, ma quando ha scartato il regalo per la giornalista, la faccia di quest’ultima è parsa tutt’altro che soddisfatta: si trattava infatti di un pupazzetto a forma di scimmietta con la paletta dello 0.

LUCARELLI: “ASPETTO LE SCUSE”. LA REAZIONE DI MARIOTTO

La reazione di Lucarelli è stata gelida: “Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse“. Mariotto, forse un po’ spiazzato dal comportamento della collega giurata, ha provato a scherzarci su ancora una volta. “Gorillotta mia, mi scuso con tutto il mio cuore. E buon Natale”, ha detto con tono ironico. Scuse non accettate, dato che Lucarelli ha parlato di “inutile captatio benevolentiae”. Anche se poi ha deciso di tenere la scimmietta accanto a sé per il resto della puntata.

I FINALISTI DI ‘BALLANDO CON LE STELLE’

Nella semifinale di ieri si sono decise le coppie che si sfideranno nella prima finale di ‘Ballando con le stelle’, che andrà in onda sabato 17 dicembre dopo la pausa per i Mondiali di calcio in Qatar. Ad approdare direttamente in finale sono state le coppie Ema Stokholma-Angelo Madonia, Gabriel Garko-Giada Lini e Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, ma allo spareggio nessuno è stato eliminato: il voto social ha salvato Alessandro Egger e Tove Villfor, mentre i tribuni Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno ripescato con il salvacondotto rispettivamente Rosanna Banfi-Simone Casula e Iva Zanicchi-Samuel Peron. Le ultime due coppie, però, affronteranno la finale con una penalità di 20 punti.