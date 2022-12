A “Onorevoli confessioni” su Rai 2 l’ospite è Giorgio Mulè

In seconda serata su Rai 2 tornano le “Onorevoli confessioni: c’è Vita oltre la Politica”. Protagonista della terza puntata il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè

“Onorevoli Confessioni” il programma di Rai 2 condotto da Laura Tecce svela al grande pubblico il lato nascosto e intimo di alcuni dei politici italiani più conosciuti. Attraverso una serie di ritratti inediti e sorprendenti i protagonisti della scena politica si apriranno per far conoscere ai telespettatori gli aspetti più privati della loro vita: perché c’è vita oltre la politica. Protagonista della terza puntata, in onda sabato 3 dicembre alle 22.55 su Rai 2, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Rivelerà momenti e aspetti poco conosciuti della sua storia personale: la famiglia d’origine in Sicilia, l’impegno e l’orgoglio del padre e della madre nel crescere Giorgio e i suoi tre fratelli, la passione profonda per la musica, che da sempre lo accompagna.

Nell’aprire la scatola dei ricordi il Vicepresidente Mulè racconta, tra le altre cose, della sua vocazione per il giornalismo: i primi anni a New York, il lavoro al Giornale di Sicilia durante la drammatica stagione delle stragi di mafia, l’incontro con Indro Montanelli e il lavoro a “Il Giornale”, gli anni come direttore di Panorama. Racconterà inoltre della scelta di candidarsi e degli aspetti meno noti della sua attività politica in Forza Italia, la sua battaglia per la legge sull’adozione e l’utilizzo di defibrillatori in tutti i luoghi pubblici, la sua esperienza come sottosegretario alla difesa nel governo Draghi, le visite alle missioni militari italiane all’estero, l’impegno delle donne soldato, l’aeronautica militare, la scoperta per la passione per il volo, e il percorso fino al brevetto di pilota.