X Factor 2022: scelti i finalisti e Fedez perde la pazienza

Scelti i finalisti di X Factor 2022 ma Fedez perde la pazienza con un altro giudice: il rapper ha sbottato durante l’Hot Factor di Paola di Benedetto

Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi, Tropea: sono loro i finalisti di X Factor 2022, proclamati dopo la semifinale di ieri sera. Si ferma, invece, all’ultimo metro la corsa degli Omini, eliminati al termine della puntata. E non l’ha presa bene Fedez, che durante l’Hot Factor di Paola Di Benedetto ha perso la pazienza in una discussione con Dargen D’Amico.

LA DISCUSSIONE CON DARGEN D’AMICO

Al centro della disputa la scelta di richiamare o meno il “Tilt”, la possibilità di consultare il pubblico in caso di parità di giudizio al tavolo. Secondo il producer, la scelta dell’eliminazione di un concorrente non va lasciata nelle mani del televoto: “Non l’ho mai chiesto nemmeno quando c’erano i miei a rischio eliminazione, io preferisco che siano i giudici, cioè chi fa questo programma, a decidere”, ha spiegato.

Di opinione completamente opposta Fedez: “Non sono d’accordo, più volte è stato chiesto il tilt ora sembra che nessuno lo abbia mai chiesto. A mio modestissimo parere a un passo dalla finale deve decidere il pubblico”.

FEDEZ ESPLODE

Qualche minuto dopo, il rapper ha perso la pazienza alla risposta di Dargen, secondo il quale il pubblico avrebbe deciso chi mandare a rischio eliminazione. “No- ha ribattuto- il pubblico non ha deciso un c***o, non ha deciso una beata mi***a. Ti avevo detto che, se volevi andare al tilt, dovevi eliminare i Tropea perché Mirko eliminava gli Omini e mi ha detto di sì. E invece io vengo definito ‘fine stratega’ e alla fine me la sono presa in quel posto. Mi girano i co****ni”.

QUI il video

AMBRA CALMA I TONI

A calmare i toni, racconta la Dire (www.dire.it), è stata Ambra Angiolini: “Io credo che in questa cosa stiamo dimostrando il peggio che abbiamo evitato in queste puntate. Dobbiamo sapere perdere senza sminuire nessuno”. Sul finale della discussione, Fedez si è commosso riabbracciando gli Omini: “Abbiamo fatto grandi cose, sono veramente dispiaciuto e mi sento colpevole. In bocca a lupo per tutto”.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE LA FINALE

Nella finalissima al Mediolanum Forum di Assago di settimana prossima – giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8 – i giudici arrivano con un concorrente a testa, in una situazione di perfetto equilibrio.