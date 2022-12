“Parola” è il nuovo album di Oro Bianco

Oro Bianco torna sulle piattaforme digitali con “Parola”; il nuovo album in cui racconta la quotidianità dei ragazzi di quartiere

Fuori in digitale per NS13, distribuito da Believe, “PAROLA” (https://bfan.link/parola), il nuovo album di Oro Bianco. 10 tracce con le produzioni musicali di Flex, Dj 2P, Biggie Paul, Mastermaind, Cony e con i featuring di Dariè Baby, Dogma, G. Nano e del cantante neomelodico Benny Fiore.

Il rapper milanese classe 1997 con la sua musica racconta la quotidianità dei ragazzi di quartiere, dando così seguito a un filone fondamentale del rap di Milano. Oro Bianco, infatti, è cresciuto immerso nella realtà di periferia e ha scelto il rap per renderla nella maniera più autentica possibile. Rispetto ai suoi dischi precedenti, però, in “PAROLA” racconta più esplicitamente anche le esperienze di vita al di fuori del quartiere, specialmente quella notturna, tra vizi, sogni, avventure, ambizioni e situazioni che sembrano uscite dai racconti sulla mala milanese di una volta.

Il titolo del disco, “PAROLA”, è stato scelto da Oro Bianco perché questo termine nella sua zona, in gergo, equivale a un giuramento, quindi rivela un certo codice di comportamento che spesso, chi non frequenta i quartieri di periferia, pensa che non esista.

L’etichetta discografica con cui esce il disco, NS13, è stata fondata proprio da Oro Bianco per portare avanti in piena indipendenza il suo progetto artistico ma anche per “prelevare i ragazzi dalle strade e provare a dar loro un futuro nel mondo della musica”.

TRACKLIST

01 PAROLA

(prod. Mastermaind & Cony)

02 CHANEL & MALAVITA

(prod. Mastermaind)

03 SUITE IN CENTRO feat Dariè Baby & Dogma

(prod. Dj 2P)

04 CENERENTOLA

(prod. Biggie Paul)

05 CI PIACE MARCARE

(prod. Mastermaind)

06 ANIMA NERA feat. Benny Fiore

(prod. Mastermaind)

07 STRIPPER

(prod. Flex)

08 FATTI BELLA

(prod. Mastermaind & Cony)

09 ENTRIAMO D’ABUSO RMX feat. Dariè Baby, G. Nano

(prod. Mastermaind & Cony)

10 PUSHER ‘N BAD B

(prod. Mastermaind)