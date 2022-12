Nex Cassel torna sulla scena musicale con “Mercato nero”, il nuovo album con un suono rap originale e tanti ospiti di varie generazioni

“Mercato nero” (Adriacosta Records / distr. Believe – https://bfan.link/mercato-nero) è il nuovo album di Nex Cassel, il quarto ufficiale da solista nella carriera dell’artista veneto che, in questo caso, ha curato anche tutte le produzioni musicali. Un album di puro rap underground composto da 11 tracce con i featuring di Noyz Narcos, Danno (Colle der Fomento), Gianni Bismark, Nerone, Egreen, Mattak, Il Turco, Gionni Grano, Gionni Gioielli, Warez, Armani Doc, Rollz Rois, Resto Sveglio e Dj Bonz (autore degli scratch in “F35”).

“Mercato nero” è un disco pieno di autenticità e credibilità, che trasmette orgoglio e antagonismo, che ha un suono per lo più teso e dopato e un flow capace di rendere omaggio a varie sfumature del rap underground.

Così l’artista racconta come ha concepito questo nuovo album: “La musica underground è una sorta di mercato nero, così ho deciso di gestire questo disco da solo presentando un campionario della ‘roba’ che posso procurare sottobanco al pubblico. Nello stesso tempo ho voluto mostrare lo stato attuale del rap italiano coinvolgendo esponenti di varie generazioni, tutti artisti che rappresentano qualcosa per la nostra scena e che qui fanno semplicemente rap, non hit radiofoniche decise a tavolino o canzoni con una struttura rifinita, ma solo una rima dietro l’altra con pochi ritornelli e nessun fronzolo. Sono andato al cuore del genere, non a caso, per le produzioni musicali, mi sono ispirato totalmente allo stile, sia moderno che classico, della città dove è nato il rap, New York. Tutto suona esattamente come l’avevo in mente dall’inizio”.

Alcuni campionamenti e citazioni presenti nel disco rendono omaggio a degli artisti rispettati da chiunque conosca la storia del rap in Italia come Dj Lugi, Primo Brown, Lou X, Flaminio Maphia e Colle der Fomento.

L’artwork del disco è stato concepito insieme al pittore Daniele Uras e, come spiega Nex Cassel, “mostra un luogo metafisico che rappresenta il mio traffico di arte illegale”…

L’Official Release Party di “Mercato Nero” avrà luogo sabato 29 ottobre al Legend di Milano e tra gli ospiti annunciati ci saranno Nerone, Warez, Gionni Gioielli, Armani Doc, Rollz Rois e altri a sorpresa.

Nex Cassel, rapper di origine veneta attivo nella scena hip hop dagli anni ’90, esordisce da solista con la trilogia di mixtape “Tristemente noto”. Il primo disco ufficiale solista è “Come Dio comanda” (2013) – inciso per una delle etichette di punta della scena hip hop italiana, Unlimited Struggle. Dopo varie collaborazioni di prestigio, sia in studio sia dal vivo, con vari nomi forti dell’hip hop italiano dagli stili diversi (da Fedez ai Club Dogo passando per Noyz Narcos, Night Skinny, Inoki, Gemitaiz, Baby K e tanti altri) forma, insieme a Gionni Grano, il gruppo Fratelli Freschi, progetto parallelo interamente dedicato alla musica da spiaggia e da festa con cui pubblica gli album “Lungomare da morire” (2013) e “Professionisti in vacanze” (2014) ospitando artisti come Tormento dei Sottotono e producer come Big Joe, St. Luca Spenish e Karati. Nel 2016 torna con “Rapper bianco”, tutto prodotto dal palermitano St. Luca Spenish, membro del collettivo Adriacosta – di cui Nex Cassel è fondatore. Nel 2018 pubblica un joint album con Er Costa, rapper romano storico della capitale e nel 2019 dà vita a “LO VE”, progetto in duo con E-Green, che lo consacra all’interno della scena urban-underground con ottimi risultati di vendite. Nel 2020 firma con RP Music Ent e, nell’autunno dello stesso anno, prima pubblica “Tiro da tre”, con il featuring di Quentin40, e poi “Ne voglio ancora”, primi singoli estratti dal suo nuovo album, “Vera pelle”, realizzato ancora una volta insieme a St. Luca Spenish. A giugno del 2022 pubblica il terzo album della trilogia sulla spiaggia targata Fratelli Freschi dal titolo “DOCG”.

TRACKLIST

01 Working class

02 Tenere conto feat. Gianni Bismark

03 Piante Grasse

04 Arpav feat. Rollz Rois

05 Brothers Cavalera feat. Noyz Narcos

06 Cannoni di Navarone feat. Il Turco, Egreen

07 Un macello feat. Danno

08 Lifestyle feat. Gionni Grano, Gionni Gioielli

09 24H feat. Armani Doc

10 F35 feat. Nerone, Warez, Mattak, Dj Bonz

11 12 fatiche feat. Resto Sveglio