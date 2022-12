IGI torna sulla scena musicale con “RAVE”

Tra anni novanta e chitarre dreamy, disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “RAVE” di IGI

RAVE è il nuovo singolo di IGI, in uscita oggi per Futura Dischi. A breve distanza dai brani precedenti, Sentimenti Inquinati e Maledetti Fantasmi, il giovanissimo artista napoletano torna con un terzo tassello di quello che sarà un EP figlio di sonorità oltreoceano, sognanti e indie-rock, viste con la prospettiva di un ragazzo della Gen Z innamorato di Foster The People e Peter Bjorn and John.

Manifesto di un modo di essere ben chiaro e definito, accompagnati da suoni degli anni novanta e chitarre dreamy. Tramite il testo, che è un dialogo con la sua ragazza, IGI vuole far comprendere il suo modo di vedere le cose, con l’intento di non far sentire solo chi ha una sensibilità spiccata. Che porta a pensare sempre di essere sbagliato, quando non è affatto così.

IGI è dolcezza, grinta e disagio, in un mix lontano dagli angoli più affollati della generazione musicale contemporanea.