Esce in vinile “A Different Beat” di Gary Moore

Il 2 dicembre 2022 BMG ristampa A Different Beat di Gary Moore.

A Different Beat è stato il dodicesimo album solista di Moore, in cui l’artista ha esplorato nuovi territori blues e rock. Questo album, mai uscito prima in vinile, contiene adesso nuove note di copertina scritte da Dave Everley. Il doppio LP sarà stampato su vinile arancione trasparente e includerà la bonus track “Can’t Help Myself (E-Z Rollers Remix)”. A Different Beat sarà pubblicato anche su CD.

Gary Moore ha scosso il mondo del blues e del rock con la sua tecnica chitarristica e la sua voce soul. Conosciuto soprattutto per i suoi successi da solista, Parisienne Walkways e Still Got the Blues, e per la sua collaborazione con i Thin Lizzy, la carriera solista di Gary Moore comprende oltre venti album. Nel corso degli anni Ottanta, Gary ha scalato le gerarchie del rock, voltando le spalle a quello che considerava il vuoto bagliore del metal ed è tornato alla sua musica del cuore – il blues – dove, ironia della sorte, ha ottenuto il suo più grande successo commerciale con gli album degli anni Novanta e Duemila.

A Different Beat ha visto Moore esplorare una nuova direzione, in questo caso combinando il suo caratteristico guitar sound con ritmi più contemporanei. Fondendo blues e musica più ballabile, A Different Beat è la cosa più audace che Moore abbia mai realizzato.

Moore è considerato uno dei musicisti irlandesi più influenti di tutti i tempi. Dopo essere stato premiato da Gibson e Fender con chitarre firmate, questo straordinario artista è tutt’oggi considerato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi.

