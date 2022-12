Adolescente invalida aggredita e filmata da coetanee a Secondigliano

Tredicenne invalida aggredita per un like su Instagram: i responsabili sono due coetanee e un altro giovane che hanno anche filmato la scena. Altri 15 ragazzi hanno assistito senza fare nulla

“Sei una femmina inutile, non servi a niente, sei una putt..a di m…a” e poi calci e botte, mentre un telefonino filmava tutto. Protagonista del violento pestaggio una ragazza 13 anni invalida di Secondigliano, accusata di aver messo un like su Instagram ad un ragazzo. Ad aggredirla il 29 novembre sono state due coetanee e un altro giovane mentre almeno altri 15 ragazzi assistevano alla scena senza fare nulla.

La tredicenne si trovava in una piazzetta con delle amiche quando è stata avvicinata dalle due ragazze che le chiedevano spiegazioni sul like. Neanche il tempo di rispondere che non ne sapeva nulla che è partita l’aggressione. Una delle ragazze ha afferrato la tredicenne per il capelli trascinandola a terra, mentre il giovane la prendeva per la gola.

La vittima ha denunciato il tutto ai Carabinieri, spiegando di essere stata soccorsa da una donna che l’avrebbe riaccompagnata a casa. Del video è venuta a conoscenza solo in un secondo momento, scoprendo che una delle ragazze che l’aveva aggredita lo aveva condiviso nel suo status di whatsapp. La madre della tredicenne avrebbe provato a contattare i genitori dell’altra ragazza che in un audio di whatsapp avrebbero dichiarato: “Noi non siamo persone che chiedono scusa o abbassano la testa, noi picchiamo solamente”.

“Tutti dovranno essere condannati, nessuna attenuante. Violenza inaudita e vergognosa”, ha dichiarato Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli condividendo il video su Facebook, come riferisce la Dire (www.dire.it).