Rapporto CISAC: la raccolta del diritto d’autore torna a crescere

La raccolta globale di royalties per i creatori delle opere di tutti i repertori è tornata a crescere nel 2021, attestandosi a 9.6 miliardi di euro con un +5.8% rispetto all’anno precedente, seppur rimanendo ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Malgrado una crescita del 27.9% delle royalties digitali, incoraggiata anche dalla crescita degli abbonamenti streaming, la raccolta totale nel 2021 è stata comunque inferiore del 5.3% rispetto al 2019.

Il risultato evidenzia l’impatto disastroso dei due anni di lockdown sugli incassi derivanti dai live e dalle performance in pubblico, così come il potenziale di crescita dell’ecosistema digitale e l’urgenza di azioni concrete per assicurare più valore ai creatori delle opere nel mercato dello streaming.

Il report fornisce dati e analisi estensive sulla raccolta globale relativa ai diversi repertori: musica, audiovisivo, letteratura, arti figurative e opere liriche, teatrali e drammatiche.

Numeri chiave:

I nuovi e più estesi accordi di licenza digitali realizzati dalle società che fanno parte di CISAC, insieme alla crescita dello streaming e degli abbonamenti a tali servizi, hanno contribuito alla crescita a +27.9% della raccolta digitale. Tuttavia, nonostante il trend positivo dello streaming, in particolare durante e dopo il covid, il digitale rappresenta ancora soltanto il 32.6% di tutta la raccolta di royalties: meno della metà di quanto il digital pesa invece nell’industria discografica.

Gli incassi dal comparto dei live e della musica di sottofondo sono rimasti pressoché invariati nel 2021, attestandosi a 1.6 miliardi di euro, ma pur sempre registrando un -45.8% rispetto ai 2.9 miliardi di euro nel 2019, prima della pandemia.

Gli incassi da radio e TV, che rappresentano la fonte principale di royalties per i creatori delle opere, hanno complessivamente resistito ai venti della pandemia, ma hanno registrato un leggero declino dell’1.8% nel 2021.

La musica è l’unico repertorio che ha registrato una crescita nel 2021, pari al +7.2%. Il settore delle opere teatrali, liriche e drammatiche – più vulnerabile ai lockdown – ha assistito a un crollo del 13.8%. Il settore audiovisivo ha registrato perdite pari al 2.8%, mentre le opere letterarie e delle arti figurative si attestano rispettivamente al -3.9% e al -1.2%.

L’Europa e l’Africa hanno assistito al maggiore incremento nella raccolta, rispettivamente +7.5% e +17.1%. L’America Latina è l’unica regione ad aver subito un declino nel 2021, con un -44% sulla raccolta derivante dai live e dalle performance dal vivo.

Scarica:

Gli highlights del Global Collections Report;

L’Analisi di Mercato 2021 : la crisi pandemica ha modificato significativamente l’entità dell’apporto dei live, delle performance dal vivo e del digitale.

: la crisi pandemica ha modificato significativamente l’entità dell’apporto dei live, delle performance dal vivo e del digitale. I casi studio di CISAC: scopri come le società di CISAC in 8 paesi sono al servizio dei creatori per massimizzare la remunerazione attraverso servizi tecnologici, accordi di licenza e attività di lobbying.

di CISAC: scopri come le società di CISAC in 8 paesi sono al servizio dei creatori per massimizzare la remunerazione attraverso servizi tecnologici, accordi di licenza e attività di lobbying. Il Report completo .

Citazioni

Il Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini: “Nonostante i primi segnali di ripresa del settore, siamo ancora lontani dai numeri del periodo pre-pandemia e la crisi economica internazionale causata anche dalla tragedia della guerra in Ucraina continua a creare serie difficoltà per la complessità della situazione. È un periodo di grandi cambiamenti e gli esiti sono difficilmente prevedibili. L’era digitale ha impresso negli ultimi anni e continuerà a imprimere in futuro enormi accelerazioni e trasformazioni nelle nostre vite in generale e in particolare nel settore della creatività. Per questo motivo , nel contesto di un mercato sempre più globale e digitale, la tutela del diritto d’autore rappresenta l’unica garanzia per poter continuare a creare”.

Il Direttore Generale di CISAC Gadi Oron: “Dopo il declino del 10% a cui abbiamo assistito nel 2020, la ripresa delle nostre società di collecting nello scorso anno è un risultato straordinario. Considerando il fatto che gli incassi dai live e dagli eventi pubblici erano praticamente inesistenti, l’accelerazione sulle licenze digitali da parte di molti dei nostri membri per controbilanciare le perdite su altri fronti è una storia di vero successo. La ripresa, tuttavia, è ancora solo a metà. Senza dubbio, c’è un grande margine di crescita, ma per farlo occorre assicurare maggiore valore alle opere creative nel mercato digitale e promuovere un ecosistema più equo e giusto per i creatori delle opere.”

Il Presidente di CISAC Bjorn Ulvaeus: “Le royalties digitali raccolte dalle società di CISAC stanno crescendo in modo impressionante, ma il mercato dello streaming è ancora un business incompleto sul versante della garanzia agli autori di un giusto reddito. Gran parte delle informazioni necessarie a identificare e remunerare i creatori delle opere, una volta che queste sono caricate sui servizi di streaming, sono incomplete o mancanti. Il risultato è che una grande quantità di denaro resta sul tavolo, anziché finire nelle tasche dei creatori delle opere.”

Il Board Chair di CISAC Marcel Castello Branco: “Dobbiamo guardare a quest’anno non solo come un ritorno alla normalità, ma come un ponte verso la prossima fase. Nel breve termine, dovremo scontrarci con la prospettiva di un rallentamento dell’economia, e con il rischio dell’inusuale combinazione di inflazione e recessione. I prezzi degli abbonamenti, che sono praticamente rimasti invariati dagli albori del modello streaming, sono già sottostimati e devono essere aumentati. Un giusto valore assegnato alle opere e condizioni eque per i creatori sono essenziali per non compromettere la remunerazione degli aventi diritto”.

CISAC – la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori – è la principale rete a livello mondiale di Società d’Autori (indicate anche come Organizzazioni di Gestione Collettiva, o OGC). Con 228 società aderenti in 119 Paesi, CISAC rappresenta più di quattro milioni di creatori di musica, opere audiovisive, teatro, letteratura e arti visive.