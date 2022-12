“Nelle tue scarpe” è il nuovo brano di Giorgio Mannucci

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Nelle tue scarpe” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di Giorgio Mannucci

“Nelle tue scarpe” è stata scritta a quattro mani con Ale Bavo, produttore artistico torinese con cui Mannucci collabora da molto tempo. Il brano racconta ciò che avvenne dopo l’alluvione di Livorno nel settembre del 2017, un tragico evento che colpì la città toscana provocando morti e danni incalcolabili alle abitazioni. La popolazione, in un momento di forte tragedia, si compattò spinta dal desiderio comune di rimettere tutto in ordine e di regalare animo e speranza a chi era stato colpito dall’inondazione.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Nelle tue scarpe è la canzone di una vastità di individui. Un numero indecifrabile di persone che un giorno, dinanzi alla tragedia, si trasforma in comunità. Un esercito di persone di tutte le età che si trasforma in un unico grande individuo per salvare la città.

Quando, come tantissimi altri livornesi e non solo, mi gettavo nelle zone colpite dall’alluvione per dare una mano, spesso mi voltavo e tra le macerie vedevo soltanto sorrisi, sguardi di gente distrutta, affaticata ma che non ne sentiva il peso. Incontravo amici sporchi di fango intenti nello spostare brandelli di marciapiede arrivati chi sa da dove.

Ho tenuto a inserire nella canzone quell’uomo che per salvare la vita della nipote perde la sua, inghiottito dall’acqua che ormai aveva invaso la propria abitazione. E poi c’è Furio, il capocantiere. Forse non si chiamava Furio e sicuramente oltre a donare “sorrisi e mele” durante i lavori di pulizia, distribuiva pezzi di pizza per tutti i volontari, da scambiarsi con tutte le mani fangose. Uno schifo. ma in questi momenti non ce ne fregava proprio niente. Eravamo affamati, di pizza e di voglia di rimettere tutto a posto. Tutta la disperazione l’avevamo rinchiusa nelle nostre scarpe, negli stivali pieni di fango e mota che non ci bloccava, ma anzi ci dava un enorme forza”.

Biografia

Cantautore livornese, ha all’attivo cinque album con band come Sinfonico Honolulu e Mandrake.

Ha collaborato con l’artista americana Lisa Papineau (Air; Jun Miyake). Vince nel 2016 il Rock Contest con la migliore canzone in italiano “Clinomania”.

“Acquario” (2017, ManitaDischi/Santeria Records) è il suo primo disco solista prodotto insieme ad Ale Bavo (Subsonica, Mina). Lo porta in giro per lo stivale aprendo i live di artisti del calibro di Diodato e Gazzelle.

È tra i vincitori del concorso “Mai in Silenzio – musica contro la violenza di genere” indetto da Controradio Firenze e Regione Toscana con in giuria Brunori Sas e Irene Grandi.

Nel 2020 esce il singolo “Ogni notte scoperta”, una struggente ballata nata durante il lockdown.

Dall’estate 2021 crea “Musiche per film che non esistono” (Blackcandy Produzioni), una serie di cui cura musiche e video. Da alcuni episodi di questa serie vengono estratti gli audio che vanno a comporre il micro-album omonimo uscito nel Marzo 2022.

A Novembre 2022 esce il suo secondo disco solista “Scoprire” (Blackcandy Produzioni), prodotto dallo stesso Mannucci, con la collaborazione di Tommaso Bandecchi, Lorenzo Buzzigoli e Ale Bavo.