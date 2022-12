Mondiali Qatar: debutta Frappart, prima volta per una donna arbitro

Stephanie Frappart primo arbitro donna ai Mondiali: “Orgoglio e onore”. Il fischietto francese dirigerà stasera la partita tra Costa Rica e Germania

Costa Rica-Germania non sarà una partita come le altre, non deciderà solo il passaggio agli ottavi di finale per le Nazionali del girone E, ma sancirà, per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio maschili, l’esordio di un arbitro donna. Ecco perché questa sera i riflettori non saranno solo per Bryan Ruiz e Manuel Neuer, ma anche per Stephanie Frappart, il fischietto francese che nel corso della sua carriera ha stabilito tutti i primati.

Nel 2014 è la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 e poi, nel 2019, il battesimo in Ligue 1. Nello stesso anno è lei a dirigere la finale di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea, e nel 2020 esordisce nei gironi di Europa League e Champions. Agli Europei ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale, ed ora la prima volta ai Mondiali.

“Provo molto orgoglio e molto onore”, aveva dichiarato alla Fifa Stephanie Frappart, dopo essere stata scelta per partecipare a Qatar 2022, e questa sera sarà assistita da altre due donne: la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina.