“Le Serre di ART-ER Edizione 2022”: bando aperto fino al 19 dicembre

Startup innovative: il nuovo bando di selezione “Le Serre di ART-ER Edizione 2022” sarà aperto fino al 19 dicembre 2022

Spazi e servizi per lo sviluppo del business di startup innovative della regione Emilia-Romagna e sostegno all’internazionalizzazione. Sono alcune delle opportunità previste nel nuovo bando di selezione “Le Serre di ART-ER Edizione 2022”, che sarà aperto fino al 19 dicembre 2022.

Il bando è rivolto a startup innovative con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Oltre alle aree attrezzate, uffici e sale riunioni, le startup che saranno ospitate alle Serre potranno accedere ad una vasta gamma di servizi per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa: coach dedicati, formazione per lo sviluppo di business innovativi, accesso ai servizi “Pronti per l’investitore!” per l’analisi e valutazione del fabbisogno finanziario e “Helpdesk Proprietà Intellettuale” per indicazioni sulla gestione della proprietà intellettuale nello sviluppo del business e per valutare strategie di tutela e valorizzazione della startup, strumenti analisi dei microdati per la costruzione di strategie di marketing.

Inoltre avranno accesso ad incontri con i manager dei gruppi industriali con sede in Emilia-Romagna che aderiscono al Mentor Board di ART-ER e avranno la possibilità di partecipare a eventi di networking e di sviluppo business, anche internazionali, organizzati da ART-ER. Le startup selezionate saranno introdotte al Sistema Innovativo italiano, attraverso l’adesione gratuita per 12 mesi ad InnovUp, Associazione di rappresentanza dell’ecosistema innovativo italiano.

Le Serre di ART-ER sono spazi dedicati alle startup, ubicati ai Giardini Margherita di Bologna. Sono nate nel 2016 grazie ad un co-finanziamento regionale, sono gestiti da ART-ER in collaborazione con il Comune di Bologna. Dalla nascita sono state circa 50 le startup che sono state ospitate alle Serre.

Il bando, i moduli e la procedura per candidarsi sono disponibili a questo link: https://www.art-er.it/2022/11/bando-di-selezione-le-serre-di-art-er-2022/

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13:00 del 19 dicembre 2022

Per ulteriori informazioni scrivere a: serredeigiardini@art-er.it