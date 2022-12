Il Natale del gioco d’azzardo in Italia: come giocare in una casa autorizzata?

Mentre le feste natalizie si avvicinano inesorabilmente, sia per chi le brama dal 7 gennaio dello scorso anno, sia per coloro che vorrebbero addormentarsi il 30 Novembre e svegliarsi direttamente a feste finite, c’è anche chi guarda a questo periodo sotto un altro punto di vista.

Le tradizioni natalizie dei giochi di fortuna

Il Natale è, per tradizione italiana e non solo, un periodo in cui ci si ritrova in famiglia e con gli amici , trascorrendo il tempo giocando a carte, a Tombola e altri passatempo legati spesso alla fortuna, anche con piccole scommesse in denaro.

C’è anche chi, però, approfittando del periodo natalizio, si rilassa giocando nei casinò online , una realtà sempre più in crescita che proprio sotto il periodo natalizio ha molte promozioni per accogliere nuovi e vecchi appassionati, così come diversi eventi a tema, che aiutano a trascorrere un po’ di tempo senza troppi pensieri.

Tuttavia, è indubbio che negli ultimi anni si stia assistendo a quella che sembra a tutti gli effetti un’ascesa senza sosta di realtà nuovissime e di lunga data, che decidono di aprire la propria scena di gambling online. Esempi “nostrani” sono SNAI e Sisal, ma ovviamente abbiamo anche Lottomatica e i nomi esteri famosissimi: 888.it, WilliamHill e molti altri. Quanti sono però, davvero, le realtà online con licenza ADM (ex-AAMS) in Italia? Molte più di quanti si pensi!

Quanti sono i casinò con licenza in Italia?

Sin dalla sua introduzione nel 2011, la licenza AAMS (ora diventata ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha permesso ai frequentatori dei casinò online un grado di sicurezza molto più elevato. Questa concessione, infatti, viene data soltanto alle realtà che rispettano parametri molto rigidi, in merito sia alle percentuali di vittoria (dette “Payout rate”), sia a dettagli apparentemente meno importanti, come l’RNG (Random Number Generator) certificato dei giochi implementati sulla piattaforma, oltre ovviamente a tutte le misure necessarie per garantire la crittografia dei dati personali, la completa sicurezza delle transazioni eseguite con i sistemi di pagamento e tanti, ma davvero tanti altri aspetti.

Ad oggi, nel 2022, i casinò con licenza ADM in Italia sono ben 33, con il numero che continua a crescere ad un ritmo decisamente elevato. Le motivazioni dietro questo successo sono presto dette: la diffusione dei cellulari e la possibilità di giocare “on the go” in qualsiasi momento, accoppiato alle grafiche avanzate e molto più accattivanti permesse dalle tecnologie moderne, hanno ovviamente attratto l’attenzione di più e meno giovani. Inoltre, da ormai diversi anni, le piattaforme si impegnando per promuovere campagne legate al “giocare sicuro”, ovvero senza mai esagerare con gli importi e sempre nel rispetto dello spirito del gioco, cioè il divertimento.

Sotto Natale, quindi, sono in molti ad approfittare dei bonus di ricarica e di primo deposito dei casinò, avventurandosi in quella che magari, con un po’ di fortuna, può trasformarsi in una piccola somma per salvarsi dalle spese extra dei cenoni di Natale!

Se da tradizione si gioca a carte , chi ha detto che non lo si può fare in un tavolo “live”, con un croupier che trasmette da uno dei casinò fisici sparsi in Italia?