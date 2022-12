“Cose che si dicono” è il nuovo album di Cordio

È uscito su tutte le piattaforme digitali per Mescal (distr. ADA) il nuovo album di Cordio dal titolo “Cose che si dicono”

“Mezza Mela”, “Cose che si dicono”, “Hey Vittoria”, “Pane, Olio e Sale”, “Fandango”.

Questi primi cinque importanti tasselli, hanno anticipato la pubblicazione del nuovo album di CORDIO – COSE CHE SI DICONO – ai quali si sono aggiunti “Ciao”, “Giorni d’Estate” e “Canzone del settimo piano” per completare un mosaico colorato, caldo, denso di sentimenti – a volte contrastanti – fatto di tante piccole cose, come appunto delle tessere che tra la di loro s’incastrano perfettamente. Il collante risponde al nome di Lorenzo Vizzini, che non si è limitato a produrre l’album, ma l’ha reso vivo giorno dopo giorno al fianco di Cordio, che ora con orgoglio ringrazia i musicisti che da tutto il mondo hanno dato il loro contributo artistico: Jose Juvinao, Daniel Uribe, Ryan Svendsen, Uriel Herrera e le Las Migas.

“Solo cose che si dicono: le canzoni di questo album parlano la stessa lingua, quella di tutti i giorni. Non solo perché racconto i sentimenti e dinamiche quotidiane, ma perché ho cercato di non distaccarmi dal linguaggio che uso normalmente. Ho provato a raccontare le cose semplici, così per come sono. Un disco tanto mio quanto di Lorenzo Vizzini, insieme al quale l’ho concepito sin dall’inizio. Un disco suonato da musicisti straordinari arrivati da tutto il mondo, e ne vado molto fiero”. (Cordio)

Scopri il disco su Spotify: https://spoti.fi/3CSzp1y