“Cinema Carmen” è la nuova allucinazione di Barriera

Il Piccio Records presenta Cinema Carmen, nuovo singolo di Barriera in uscita su tutte le piattaforme di streaming distribuzione Artist First e in radio.

Anche questo brano come il precedente Dovehomessomiopadre? è incentrato sull’argomento della salute mentale: incapsulato in un mood lisergico dietro le tinte fluo e il retroterra musicale elettropop/disco, nasconde un’anima cantautoriale indie. “Cinema Carmen è un distillato di nevrosi milanese, a metà strada tra una seduta di psicoterapia e un party con la cassa dritta. Visioni psichedeliche ballando tra le rovine di un cinema” – Barriera.

CHI È BARRIERA?

Mi chiamo Barriera, scrivo canzoni. Vengo da Caserta, ma sono partito in esilio e ora vivo tra Roma e il cyberspazio. Scrivo di amori difficili, di psicologhe psichedeliche, di applicazioni distopiche. Forse io stesso mi sto trasformando in un’applicazione. Mi piacciono i synth rarefatti, i glitch digitali e i cantautori francesi. Mi piace il cinema, e mi piacciono i film in cui i protagonisti parlano pochissimo e si guardano moltissimo. Quando non scrivo canzoni, in effetti, faccio il filmmaker.

Vent’anni fa ho perso tutto, e queste parole sono ciò che mi è rimasto.

Barriera è il sogno lucido di Valerio Casanova, musicista, autore e filmmaker casertano, in esilio nel sud est di Roma. Canta di solitudini e di separazioni, muovendosi in un universo nostalgico e a tratti ironico.

Il suo primo EP Abbandonarsi, prodotto da Blindur, esce nel 2020 per l’etichetta Wires records. Nel 2022 viene selezionato per partecipare alle selezioni di Musicultura. A settembre dello stesso anno ritorna con Dovehomessomiopadre?, una graffiante distopia pop alla Black Mirror. Singolo che anticipa il suo primo album in uscita con Il Piccio Records, il brano è prodotto ancora da Blindur e da Stefanelli.

Il mondo attorno a Barriera è un mondo in conflitto, intrappolato nella ragnatela delle grandi città e stretto nella morsa dei dispositivi digitali. Per sopravvivere, e per trovare qualcuno che gli assomigli, Barriera ha scelto di fare musica. Gli amori difficili e il disagio mentale, due argomenti che si trovano spesso nei suoi brani, prendono il volo grazie ai tanti synth rarefatti che guardano al cantautorato indie romano, all’elettronica glitch e all’alt pop internazionale.