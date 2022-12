A Primavalle prosegue “Affacciati alla finestra, amore mio!”

Un palcoscenico a cielo aperto nei lotti di Primavalle: fino all’11 dicembre prosegue il progetto “Affacciati alla finestra, amore mio!”

Continua fino all’11 dicembre il progetto Affacciati alla finestra, amore mio! nel quartiere Primavalle di Roma, a cura dell’Associazione Cantieri dello Spettacolo, con la direzione artistica di Federica Mancini e la collaborazione delle Biblioteche Franco Basaglia e Casa del Parco.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitrice dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali. I lotti n° 4 e 5 delle case popolari (adiacenti via dei Barbarigo) dell’Ater Roma saranno trasformati in un palcoscenico a cielo aperto, ricco di proposte diversificate per tutta la famiglia. Gli eventi gratuiti (lettura, street art, teatro, concerti, cinema, circo) e le attività artistiche proposte rappresentano un’azione decisiva per la rigenerazione culturale e l’aggregazione del Municipio Roma 14.

I lotti di Primavalle saranno animati da attori, musicisti, performer e dagli stessi abitanti che si esibiranno nei piazzali comuni, dai balconi e dalle finestre delle case. Gli artisti verranno dislocati nei diversi palazzi e il pubblico sarà coinvolto attivamente attraverso un percorso di comunicazione animata e una serie di incursioni artistiche. Uno sguardo sul valore delle arti performative, una vera e propria festa di comunità con tanti ospiti, che vede i cittadini come protagonisti del progetto. Per gli spettacoli ai Lotti è consigliato portare una seduta.

Fra gli appuntamenti teatrali Ago, Capitano coraggioso con Ariele Vincenti, uno spettacolo sulla storia di Agostino Di Bartolomei – il Capitano Silenzioso – un uomo cresciuto in borgata, tra partite sui prati e cinematografi (26 novembre Cortili Lotti di Primavalle); Illoco Teatro mette in scena Fiabò, un viaggio sonoro attraverso racconti e narrazioni, una performance in cuffia pensata per i più piccoli che punta a valorizzare i tanti suoni che ci circondano, narrando come dietro una folata di vento o una pietra che rotola possa nascondersi una grande avventura (3 dicembre – Cortili Lotti di Primavalle). Storie diversamente magiche con Michela Cesaretti Salvi racconta la magia e la femminilità in modo poetico e ironico (10 dicembre – Cortili Lotti di Primavalle) e la compagnia Materiaviva propone Come in un sogno, uno spettacolo dal grande impatto visivo con esibizioni circensi e atmosfere oniriche (10 dicembre – Cortili Lotti di Primavalle).

Da non perdere la proiezione del film muto Il monello di Charlie Chaplin (1921) accompagnato al pianoforte dalle musiche originali di Paride Fusco, per restituire l’atmosfera dell’epoca (4 dicembre – Cortili Lotti di Primavalle) e la Serenata per Trio d’archi di Ludwig van Beethoven, il concerto dei maestri abitanti nel quartiere: Ruggiero Sfregola, Ilona Bàlint, Francesco Di Donna, musicisti presso l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la più antica orchestra sinfonica italiana e una delle più antiche istituzioni musicali del mondo (11 dicembre – Cortili Lotti di Primavalle).

Il programma prevede inoltre due percorsi complementari sul valore della lettura, uno dedicato ai teen e alle giovani generazioni e l’altro rivolto ai più piccoli sull’inclusione e il rispetto ambientale. Fra gli ospiti Fabrizio Colica, autore e attore de Le Coliche insieme al fratello Claudio; la scrittura e i tempi comici perfetti, la regia accurata e la capacità di reinterpretare i trend con la loro verve spiccatamente romana rendono le loro parodie tra i contenuti più virali del web. Fabrizio Colica incontrerà i ragazzi delle scuole medie e superiori all’interno della Biblioteca Franco Basaglia, un confronto divertito e ponderato sull’importanza della lettura; l’obiettivo è quello di immaginare le biblioteche come luoghi di tendenza e svelare tutte le potenzialità che queste rappresentano.

Dopo la presentazione del libro pop-up I Bruchessi e il loro magico mondo, guidata da Federica Mancini e avvenuta alla Biblioteca Casa del Parco, la direttrice artistica curerà la lettura di Migrando, il silent book di Mariana Chiesa Mateos sulle migrazioni raccontate senza parole, solo attraverso le immagini, per lasciare alla sensibilità di ciascuno l’epilogo della storia (29 novembre – Biblioteca Franco Basaglia, 30 novembre – Biblioteca Casa del Parco).

Prosegue poi Alla ricerca della storia perduta al Teatro la casetta, un laboratorio dedicato agli anziani volto al recupero della tradizione orale che prevede la realizzazione di una performance conclusiva con storie, aneddoti e antiche favole da raccontare ai bambini, a cura di Michela Cesaretti Salvi e Federica Mancini. Il 27 novembre andrà in scena Regalami una storia, la performance tratta dai racconti degli anziani del quartiere; in contemporanea, i ragazzi guidati da Stefano Salvi avranno il compito di tradurre in immagini la performance, fissando con i colori la memoria dell’evento attraverso le tecniche della street art.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.cantieridellospettacolo.it/, oppure scrivere a cantierispettacolo@libero.it o chiamare il numero 338 3707076.

Pagina Facebook Teatrolacasetta: www.facebook.com/profile.php?id=100057039626820

ASSOCIAZIONE CANTIERI DELLO SPETTACOLO

L’Associazione culturale Cantieri dello spettacolo nasce nel 1996 dall’incontro e fusione delle pluriennali esperienze di autori e operatori del mondo della produzione cinetelevisiva e teatrale. Si dedica da anni alla didattica e all’ideazione e promozione di progetti culturali e di spettacolo: dal teatro al cinema, alla musica, alla letteratura. Ha collaborato, tra le tante Istituzioni con la Regione Lazio, il M.I.U.R, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Comune di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, CTE / ETI, Provincia di Roma, Universita’ “La Sapienza”, Teatro di Roma, Circuito Cinema, AGIS, ASL, RAI sociale, realizzando progetti come: Zero in condotta, Programma scuola, Il libro in Palcoscenico, Il battello delle immagini, Una vita da sogno è possibile, Ripartiamo insieme, Il filo di Arianna, Contattitere festival latino di teatro di Figura (Estate Romana 2020-2021-2022).

Contenitore eclettico dello spettacolo, della formazione e della comunicazione, cantieri ha realizzato, in una logica produttiva e artistica completamente nuova, una serie di documentari prodotti dalla C.E.E, sul complesso mondo della cooperazione sociale e dell’integrazione. Il mondo delle immagini, della rappresentazione e comunicazione, fuso alla concretezza del fare artigianalmente porta alla realizzazione del Teatro la casetta (2001) spazio polivalente di formazione e di spettacolo, in particolare di Teatro di Figura, per ragazzi fino ai 90 anni di età.