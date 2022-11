World’s Best Specialized Hospitals 2023: c’è anche il Niguarda

Niguarda nella “World’s Best Specialized Hospitals 2023”, la classifica internazionale dei migliori reparti ospedalieri di Newsweek

In attesa della classifica 2023 dei migliori ospedali del mondo (attualmente Niguarda è al 50esimo posto, secondo dei centri italiani), sono stati pubblicati i report relativi alla “World’s Best Specialized Hospitals 2023”, la classifica internazionale dei migliori reparti ospedalieri, curata da Newsweek.

L’indagine prende in esame oltre 300 strutture in 28 differenti nazioni.

Niguarda ha raggiunto grandi risultati e infatti è segnalato alla posizione numero 41 nell’elenco mondiale dei reparti oncologici (quinto centro italiano), alla posizione numero 67 per la cardiologia (sesto centro in Italia), alla posizione 88 per il reparto di neurologia (settimo in Italia). La gastroenterologia (quarta in Italia) e la neurochirurgia (quarto centro a livello italiano) sono rispettivamente alla posizione numero 41 e 75 della classifica worldwide.

Non solo il posizionamento. L’aspetto più importante di questo report è che tutte le strutture segnalate hanno migliorato il proprio punteggio rispetto al ranking 2022.

Questi reparti insieme a tutti gli altri – Niguarda infatti è sede di tutte le specialità per la cura delle patologie dell’adulto e del bambino – fanno si che l’Ospedale continui ad essere un punto di riferimento nazionale per la salute dei cittadini.