Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock: “Era rabbia repressa”

Ospite al The Daily Show di Trevor Noah, Will Smith parla per la prima volta in tv dello schiaffo a Chris Rock: “Era rabbia repressa”

“È stata una serata orribile”. Inizia così il racconto di Will Smith, che per la prima volta in tv ha parlato della serata più brutta della sua carriera, quella degli Oscar, in cui ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock. Ospite al ‘The Daily Show’ di Trevor Noah, l’attore ha raccontato come è cambiata la sua vita, dagli istanti successivi a quello che è stato definito lo ‘slapgate’.

Smith, ha spiegato al presentatore che si è trattato di “rabbia repressa” da tempo, commentando commosso che quella notte “ha perso la testa”, stava “affrontando qualcosa, non che questo giustifichi in alcun modo il mio comportamento. Quel momento per me è stato un sacco di cose. Ero il bambino che vedeva il padre picchiare la madre. Tutto questo è esploso dentro di me in quel momento, ma quello non è l’uomo che voglio essere”.

L’intervista di Will Smith, è stata l’occasione per parlare di ‘Emancipation – Oltre la libertà’, film diretto e prodotto da Antoine Fuqua in arrivo su Apple TV+ il 9 dicembre. Per l’attore la pellicola rappresenta il momento della ripartenza, tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ lo ‘slapgate’ e questo lo preoccupa. A raccontare delle sue paure sull’immediato futuro lavorativo è lo stesso Smith, angosciato dal fatto che la sua reputazione per ciò che ha fatto, possa compromettere il successo del film e quello del regista. “Spero che il loro lavoro venga onorato, a prescindere dal giudizio su di me e sulle mie azioni e che i loro sforzi non vengano ignorati a causa di un’orribile comportamento che è solo mio“, ha spiegato.