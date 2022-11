Su Zalando una collezione di scarpe e vestiti per disabili

Su Zalando la collezione “moda adattiva” con abbigliamento, calzature e accessori che rispondano alle esigenze delle persone disabili

Si chiama ‘moda adattiva’ e consiste in abbigliamento, calzature e accessori che rispondano alle esigenze delle persone disabili. Capi non ‘adattati’, ma pensati e progettati intenzionalmente per essere accessibili alle persone con disabilità permanenti o temporanee.

Ora Zalando, la piattaforma online europea per la moda e il lifestyle, ha annunciato il lancio della sua prima collezione di ‘moda adattiva’ composta da oltre 140 proposte di stile dai suoi marchi privati: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn e Even&Odd.

Disponibile in tutti i mercati Zalando, la collezione comprende sia abbigliamento da donna e da uomo, sia calzature e fa parte dell’impegno preso dall’azienda di fornire un assortimento e un’esperienza d’acquisto realmente inclusivi per tutti i gruppi sottorappresentati entro il 2025. Allo stesso tempo, Zalando aggiunge alla propria offerta anche la collezione Adaptive firmata Tommy Hilfiger in nove mercati, compresi Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera. Più di 130 capi di abbigliamento maschile, femminile e per bambini saranno disponibili su Zalando, con i primi prodotti già presenti sulla piattaforma.

Per la creazione e la progettazione della collezione dei brand privati, Zalando ha collaborato con l’agenzia creativa “All is for All”, specializzata nell’aiutare i brand a essere realmente inclusivi e accessibili alle persone con disabilità.

Per aiutare le persone disabili a scoprire, esplorare e acquistare l’assortimento di capi di moda adattiva di Zalando, la piattaforma lancia un ‘adaptive fashion hub’, pagine dedicate alle collezioni adattive e un’etichetta per identificare gli stili adattativi.

Anche in questo caso, Zalando è stata supportata e si è affidata alla consulenza di “All is for All” durante tutto il processo di sviluppo dell’esperienza del cliente e dell’attivazione di marketing. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla moda adattiva, Zalando lancia anche una campagna di marketing dedicata ‘Abbraccia ciò che ti rende unico’ (Embrace what makes you, you), rappresentando così le voci e i contenuti creati da talenti con disabilità.