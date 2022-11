Previsioni meteo 30 novembre 2022: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 novembre 2022: clima asciutto ma freddo al Nord e al Centro, ancora piogge e temporali sulle regioni meridionali

Ultime ore di Novembre con condizioni meteo instabili sull’Italia. Nella giornata di oggi il minimo al suolo si troverà sullo Ionio portando ancora maltempo al Sud e sulla Sicilia, con qualche fenomeno in risalita fino al medio versante adriatico. Fenomeni molto intensi potranno interessare le regioni ioniche, con la possibilità di locali nubifragi. Possibili nevicate anche abbondanti in Appennino, con fiocchi localmente anche sotto i 1000 su quello centrale e fino ai 1200-1500 metri su quello meridionale. Aria fredda in arrivo da Nord che porterà un generale calo termico con temperature che scenderanno anche di 2-4 gradi sotto le medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS all’inizio del primo mese dell’inverno avremo vasti e robusti campi di alta pressione tra Scandinavia e Russia. Ancora molto presto per dirlo ma configurazioni del genere potrebbero portare a risvolti freddi se non gelidi su Europa e Mediterraneo. Per ora sembra che nella prima settimana di dicembre l’aria fredda possa interessare soprattutto l’Europa centrale lasciando il Mediterraneo ai margini e dunque anche con correnti più umide sull’Italia.

Intanto per oggi, mercoledì 30 novembre 2022, al Nord Italia al mattino ancora molta nuvolosità tra Romagna e Triveneto ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereni, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità su versante adriatico con piogge e neve oltre i 900-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque ancora con addensamenti sul versante adriatico. In serata nuvolosità in aumento anche sul versante tirrenico ma con tempo asciutto su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni sulle regioni ioniche con neve oltre i 1200-1300 metri, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi, sereno o poco nuvoloso in Sardegna. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime stabili o in aumento e massime in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .