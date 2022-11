Italian Council Edizione 11: ecco i vincitori

Italian Council Edizione 11: annunciati i vincitori dell’Ambito 1 e dell’Ambito 2 che si vanno ad aggiungere a quelli già resi noti ad agosto per l’Ambito 3 “Sviluppo dei Talenti”

Sono stati resi noti i progetti vincitori della 11. edizione di Italian Council per l’Ambito 1 “Committenza internazionale e acquisizione di nuove opere per i musei pubblici italiani” e per l’Ambito 2 “Promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani”, che si vanno ad aggiungere a quelli già resi noti ad agosto per l’Ambito 3 “Sviluppo dei Talenti”. Un totale quindi di 52 progetti – con un budget di 2 milioni di euro – per questa edizione di Italian Council, il programma della DGCC del Ministero della Cultura per il supporto e la promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo.

I VINCITORI DELL’AMBITO 1 COMMITTENZA INTERNAZIONALE E ACQUISIZIONE DI NUOVE OPERE PER I MUSEI PUBBLICI ITALIANI

Sono 12 i vincitori dei finanziamenti per i progetti culturali legati alla committenza di nuove opere di artisti italiani o attivi in Italia per l’acquisizione di musei pubblici italiani e relativa promozione internazionale dell’undicesima edizione di Italian Council, a fronte di 24 candidature pervenute.

I progetti selezionati dalla Commissione sono i seguenti:

Radio Papesse (Firenze) con TIMESPAN ( Helmsdale, UK) , per il progetto Life Chronicles Of Dorothea Ïesj S.P.U. del collettivo ALMARE , destinato al Museion di Bolzano

I VINCITORI DELL’AMBITO 2 PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ARTISTI, CURATORI E CRITICI ITALIANI

Sono 16 i vincitori dei finanziamenti per i progetti culturali legati alla promozione internazionale di artisti, curatori e critici della undicesima edizione di Italian Council, a fronte di 38 candidature pervenute: 4 mostre monografiche all’estero, 1 partecipazione a eventi internazionali per artisti italiani o residenti in Italia e 11 pubblicazioni internazionali.

I progetti selezionati dalla Commissione sono i seguenti:

MOSTRE MONOGRAFICHE IN ISTITUZIONI STRANIERE

Mimosa House, Londra (UK) , per la mostra Ab Ovo di Adelaide Cioni , a cura di Ilaria Puri Purini

PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

Liverpool Biennial of Contemporary Art (UK), per la partecipazione di Binta Diaw alla Biennale di Liverpool 2023 con il progetto Chorus of Soil

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI

La Commissione di valutazione di Italian Council per il triennio 2022-2024 è composta dal dott. Fabio De Chirico, Direttore del Servizio II – Arte contemporanea che la presiede su delega del Direttore Generale; dal prof. Arch. Claudio Varagnoli, architetto e professore ordinario all’Università di Chieti e Pescara, Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee; dalla dott.ssa Antonia Alampi, storica dell’arte, critica e curatrice, direttrice della Spore Initiative Foundation di Berlino; dal dott. Alfredo Cramerotti, critico, curatore e artista, direttore della Mostyn Gallery di Llandudno (Galles); dalla dott.ssa Roberta Tenconi, curatrice della Fondazione Pirelli HangarBicocca di Milano.

Le graduatorie definitive sono pubblicate al link:

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/italiancouncil-edizione11-vincitori/