Integratori multivitaminici-minerali migliorano cognizione negli anziani

L’uso quotidiano di integratori multivitaminici-minerali ha migliorato la cognizione globale, la memoria episodica e la funzione esecutiva nei pazienti anziani, secondo una ricerca pubblicata online su “Alzheimer’s & Dementia: The Journal of The Alzheimer’s Association”.

Come placebo, un estratto di cacao

Laura D. Baker, docente di gerontologia e medicina geriatrica presso la Wake Forest University, e colleghi, hanno valutato se la somministrazione giornaliera di estratto di cacao – contenente 500 mg di flavanoli – così come la somministrazione giornaliera di un multivitaminico-minerale commerciale migliorasse la cognizione negli anziani.

Baker e colleghi hanno condotto un ampio studio fattoriale randomizzato di 3 anni che includeva 2.262 partecipanti (età media, 73 anni; 60% donne).

Endpoint composito rivalutato a tre anni

I risultati primari sono stati valutati attraverso un composito cognitivo globale formato da punteggi medi standardizzati da singoli test, tra cui interviste telefoniche sullo stato cognitivo, elenco di parole e richiamo della storia, creazione di tracce orali, fluidità verbale, intervallo numerico e ordinamento delle cifre. Gli esiti secondari sono stati valutati mediante cambiamento nel composito con 3 anni di integrazione multivitaminica.

I ricercatori hanno riferito che l’estratto di cacao non ha avuto alcun effetto sulla cognizione globale (punteggio medio di variazione, 0,03; IC 95%, da -0,02 a 0,08).

Tuttavia, l’integrazione multivitaminica giornaliera, rispetto al placebo, ha mostrato un beneficio statisticamente significativo sulla cognizione globale (punteggio medio di cambiamento, 0,07; IC 95%, 0,02-0,12), ed è stato più pronunciato in quelli con una storia di malattie cardiovascolari (nessuna storia, 0,06; IC 95%, 0,01-0,11; storia, 0,14; IC 95%, da -0,02 a 0,31).

Miglioramenti anche per memoria episodica e funzione esecutiva

Inoltre, l’integrazione multivitaminica giornaliera è stata collegata a miglioramenti relativi sia per la memoria episodica (punteggio medio di cambiamento, 0,06; IC 95%, 0,002-0,13) che per la funzione esecutiva (0,06; 95% 0,01-0,11).

Secondo Maria C. Carrillo, Chief Science Officer dell’Alzheimer’s Association, questo è il primo studio positivo, su larga scala e a lungo termine, che mostra che l’integrazione multivitaminica giornaliera può rallentare l’invecchiamento cognitivo negli anziani.

«Mentre l’Alzheimer’s Association è incoraggiata da questi risultati, non siamo pronti a raccomandare l’uso diffuso di un integratore multivitaminico per ridurre il rischio di declino cognitivo negli anziani» ha detto Carrillo commentando lo studio.

«Sono necessari studi di conferma indipendenti in popolazioni di studio più grandi e diversificate. È fondamentale che i trattamenti e le prevenzioni future siano efficaci in tutte le popolazioni. Per ora, e fino a quando non ci saranno più dati, le persone dovrebbero parlare con i loro fornitori di assistenza sanitaria dei benefici e dei rischi di tutti gli integratori alimentari, compresi i multivitaminici».

