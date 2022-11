Il titolo dell’LP dei Kodaclips è una citazione del testo di “Don, Aman”, terza traccia di “Spiderland”, capolavoro degli Slint

“Glances” è il primo album dei Kodaclips. La band ha deciso di rendere omaggio a una delle sue principali influenze: il titolo dell’LP è infatti una citazione del testo di “Don, Aman”, terza traccia di “Spiderland”, capolavoro degli Slint. Essendo completamente autoprodotto, questo primo album ha un forte senso di intimità. Otto tracce che parlano di depressione, apatia, inquietudine e atmosfere sognanti. Il sound spazia dallo shoegaze e dal post-punk allo space rock, con elementi di math e post, il tutto con un sound grezzo che ricorda gli anni ’90. I testi sono criptici grazie all’uso della tecnica del cut-up, con le voci quasi annegate nel riverbero. Le chitarre creano muri di distorsione e atmosfere eteree, unendosi all’energia che emerge dalla sessione ritmica.

I Kodaclips sono una band shoegaze e alternative attiva dalla seconda metà del 2021. Ciascun membro proviene da realtà musicali molto diverse: dalla psichedelia allo stoner, fino al progressive. Queste influenze vengono riportate nel progetto sotto forma di colori, mescolati poi con suggestioni 90’s. Tutte le composizioni hanno una guida comune: l’emotività. Fortemente influenzati dalla seconda ondata dello shoegaze degli ultimi anni ed in particolare dalla scena italogaze, i Kodaclips sperimentano le loro idee melodiche e di arrangiamento, vivendo la composizione in maniera libera. Fanno il loro esordio sul palco verso la fine del 2021 e dopo alcuni live sul territorio, suonano in apertura agli show italiani degli A Place to Bury Strangers, per poi suonare in diversi locali e festival in Emilia Romagna. Il 23 Settembre esce “Glances”, l’album d’esordio con Overdub Recordings, che sarà presentato il giorno successivo al Vidia Club di Cesena.