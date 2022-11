Gabapentin perioperatorio: rischio delirio negli anziani

Uno studio retrospettivo ha mostrato che il gabapentin perioperatorio ha aumentato il rischio di delirio, utilizzo maggiore di antipsicotici e polmonite negli anziani

Uno studio retrospettivo pubblicato su JAMA Internal Medicine ha mostrato che il gabapentin perioperatorio ha aumentato il rischio di delirio, utilizzo maggiore di antipsicotici e polmonite negli anziani dopo un intervento chirurgico importante.

Il rischio di delirio, l’esito primario dello studio, era del 3,4% per i pazienti più anziani che hanno ricevuto gabapentin entro 2 giorni dall’intervento chirurgico maggiore e del 2,6% per quelli che non lo hanno fatto, con un rischio relativo (RR) di 1,28 (95% CI 1.23-1.34), hanno riferito Dae Hyun Kim, del Brigham & Women’s Hospital e Hebrew SeniorLife di Boston, e colleghi.

Il rischio di un nuovo uso di antipsicotici era rispettivamente dello 0,8% contro lo 0,7% (RR 1,17, IC 95% 1,07-1,29) e il rischio di polmonite era dell’1,3% contro 1,2% (RR 1,11 IC 95% 1,03-1,20).

“Il gabapentin è sempre più utilizzato per il controllo del dolore postoperatorio per ridurre l’uso di oppioidi, sebbene ricerche precedenti suggerissero che l’effetto analgesico del gabapentin non è così forte”, evidenzia Dae Hyun Kim.

“Nella nostra esperienza clinica sul servizio di geriatria, abbiamo visto diversi pazienti che hanno sviluppato delirio dopo un intervento chirurgico importante e quei pazienti erano in trattamento con gabapentin”, ha osservato.

“Abbiamo condotto questo studio per vedere se i pazienti che ricevevano gabapentin dopo l’intervento chirurgico avevano maggiori probabilità di sviluppare delirio rispetto a quelli che non ricevevano gabapentin”.

“I nostri risultati suggeriscono che l’uso di routine del gabapentin per il controllo del dolore postoperatorio deve essere evitato”, ha aggiunto Kim. “È necessaria un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio prima della prescrizione”.

Il dolore postoperatorio scarsamente controllato è associato a diverse complicazioni, tra cui deterioramento cognitivo, delirio, depressione, mobilità ridotta e recupero più lungo, hanno osservato Zachary Marcum, dell’Università di Washington a Seattle, e coautori, in un editoriale di accompagnamento.

“La gestione multimodale del dolore nel periodo perioperatorio è importante per ridurre al minimo la morbilità a breve e a lungo termine associata all’uso di oppioidi”, hanno scritto gli editorialisti.

Ma questo studio “si aggiunge a prove crescenti che il gabapentin come parte di un approccio multimodale di gestione del dolore nel periodo perioperatorio non è l’ideale negli anziani perché aumenta il rischio di danni con benefici poco chiari in questa popolazione”, hanno sottolineato Marcum e coautori. “Sebbene l’uso di gabapentin possa ridurre il dolore e risparmiare oppioidi nelle popolazioni più giovani, i rischi negli anziani non sembrano superare i benefici”.

I risultati sono “un appello alle società chirurgiche e ai programmi di verifica volti a migliorare l’assistenza chirurgica negli anziani per affrontare specificamente l’uso del gabapentin nelle dichiarazioni di consenso, inclusa una chiara dichiarazione sui suoi rischi e benefici attualmente noti”, hanno scritto gli editorialisti. “A livello globale, questa nuova evidenza clinica ci invita a riconsiderare i percorsi multimodali di gestione del dolore per gli anziani, che richiederanno strategie di gestione del dolore non oppioidi basate sui dati che possono essere tradotte nella pratica clinica di routine”.

Kim e colleghi hanno studiato i codici diagnostici per i pazienti nel database Premier Healthcare di 65 anni o più che hanno subito un intervento chirurgico importante negli ospedali statunitensi entro 7 giorni dal ricovero in ospedale da gennaio 2009 a marzo 2018 e non hanno utilizzato gabapentin prima dell’intervento chirurgico.

Su 967.547 pazienti, 119.087 (12,3%) hanno utilizzato gabapentin perioperatorio entro 2 giorni dall’intervento. Il punteggio di propensione dei ricercatori ha abbinato 118.936 utenti trattati con gabapentin e un numero uguale di non utilizzatori. L’età media era 74,5 e il 62,7% erano donne.

Tra il giorno postoperatorio 3 e la dimissione dall’ospedale, il rischio di eventi avversi era più basso negli utilizzatori di gabapentin prima della corrispondenza del punteggio di propensione, ma nelle coorti abbinate sono stati osservati maggiori rischi di delirio, nuovo uso di antipsicotici e polmonite per gli utilizzatori di gabapentin.

Dopo la corrispondenza, le differenze di rischio tra utilizzatori e non utilizzatori di gabapentin erano 0,75 per 100 persone per delirio, 0,12 per 100 persone per un nuovo uso di antipsicotici e 0,13 per 100 persone per polmonite. Non c’era un aumento del rischio di morte in ospedale.

L’incidenza del delirio in questo studio era inferiore rispetto alle incidenze post-operatorie riportate in precedenza dal 15% al ​​25% a causa della bassa sensibilità e dell’elevata specificità dell’algoritmo di identificazione del delirio dello studio, hanno osservato Kim e coautori.

“Inoltre, i codici diagnostici per delirio e polmonite non avevano una data di insorgenza esatta nei nostri set di dati; quindi, questi risultati potrebbero essere stati presenti prima dell’intervento chirurgico in alcuni pazienti”, hanno riconosciuto i ricercatori.

