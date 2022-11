Cosa regalare al cane per Natale: i consigli di Doggami

Cosa regalare al cane per Natale? Le idee più originali, dall’impermeabile alla targhetta personalizzata con nome e indirizzo

È il tuo migliore amico, si merita un pensiero speciale da scartare sotto l’albero. Non sai cosa regalare al cane per Natale? Il 25 dicembre si avvicina e hai poco tempo per pensarci? Ecco qualche suggerimento originale per te.

Cosa regalare al cane per Natale?

Una targhetta

Un classico per dare un tocco di personalità al tuo peloso. Un accessorio utile se il cucciolo si allontana troppo e qualcuno vuole riportarlo a casa. Per questo una targhetta, personalizzata con nome e indirizzo, può essere un’idea semplice per la felicità del cane e del suo padrone.

Un impermeabile

C’è chi lo ama e chi lo odia. Il cappottino per cani è così, ma la stagione invernale non perdona. Per questo un bell’impermeabile è la scelta migliore se non sai cosa regalare al cane per Natale. Gioca con i colori e le fantasie, scegli lo stile più adatto al carattere del tuo cucciolo: il suo look sarà impeccabile anche nei giorni di pioggia.

Un set coordinato

L’idea giusta per entrare in perfetta sintonia con il tuo migliore amico. Grazie a questo regalo non passerete inosservati, con vestiti coordinati ogni strada diventerà un red carpet dove sfilare con Fido.

Una minipiscina

Che voglia di estate! Ecco il regalo che farà divertire il tuo migliore amico nelle giornate più calde. Prima di acquistarla però, valuta le dimensioni di questa piscinetta, specie se la tua casa non ha un giardino o uno spazio all’aria aperta.

Un lanciapalline

Sei esausto ma il tuo cane ha ancora voglia di giocare? La tecnologia ti dà una mano, se scegli una macchina lanciapalline. Così metterai alla prova la resistenza del tuo cucciolo mentre ti godi un momento di riposo.

Cosa regalare al cane anziano?

Se il tuo amico a quattro zampe non è più un cucciolo, dorme molto e tende a muoversi di meno. Per questo chiediti cosa regalare al cane anziano per Natale per migliorare la qualità della sua vita. Ecco qualche esempio.

Una cuccia ortopedica

Con un bel materassino basso e imbottito, il riposo del tuo cane anziano è assicurato. Scegli una cuccia realizzata in memory foam, materiale che si adatta alla perfezione alle forme del corpo di Fido.

Una pettorina speciale

Se Fido ha difficoltà a muoversi, prova con una fascia che lo sostiene. Renderà più facili i suoi movimenti, così le lunghe passeggiate con te saranno di nuovo un piacere.

Una rampa per auto

Un accessorio prezioso per aiutare il tuo cane anziano a salire a bordo. Grazie a una rampa in plastica antiscivolo, la salita e la discesa dall’auto per Fido sarà comoda e sicura.

