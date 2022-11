“Art Rider” su Rai 5 racconta una Roma al femminile

Roma è piena di angoli legati a figure femminili che spesso però sfuggono ad un osservatore distratto: li racconta “Art Rider” in prima serata su Rai 5

La storia è dominata da donne estremamente interessanti, influenti in molti campi della vita sociale, dell’arte e non solo. Roma è piena di angoli legati a figure femminili che spesso però sfuggono ad un osservatore distratto. Per scoprirli è necessario osservare con sguardo diverso alcuni luoghi della Città Eterna e lasciarsi stupire.

E’ quanto fa il giovane archeologo Andrea Angelucci nell’ultimo appuntamento con “Art Rider”, in onda mercoledì 30 novembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Protagonisti del suo viaggio, il Tempio di Ninfa al Parco della Caffarella, Santa Maria della Vittoria per l’Estasi di Santa Teresa, la Terme di Diocleziano, il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo per gli affreschi della villa di Livia, il Parco Archeologico del Colosseo, ma anche la Stazione della metropolitana di Amba Aradam per il ritrovamento della caserma romana.

A fare da guide ad Andrea Angelucci alla scoperta di una Roma al femminile sono Simona Moretta, della Soprintendenza Speciale di Roma; la storica dell’arte Consuelo Lollobrigida; l’archeologa Martina Almonte; e Padre Angelo Campana, rettore della chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Inseparabile compagno di viaggio, inoltre, è il taccuino di Angelucci, un diario nel quale Andrea disegna e dipinge i monumenti e alcuni dettagli delle opere d’arte che scopre durante il suo itinerario.