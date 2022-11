Antea vince il premio “Filmare” con il nuovo videoclip

Antea vince il prestigioso premio Cultura dell’Ambiente attraverso le produzioni audovisive per il videoclip musicale del brano “You’re the light of the world”

In occasione del festival cinematografico “Filmare” ANTEA riceve, nella serata finale svolta a Sangineto (CS) il prestigioso premio Cultura dell’Ambiente attraverso le produzioni audovisive per la produzione del videoclip musicale del brano “You’re the light of the world” che promuove le bellezze naturalistiche Calabresi”. A premiare ANTEA il Presidente Nazionale dell’UNPLI Antonello Grosso La Valle.

Video con la Regia di Rosanna Morrone in collaborazione con i videomaker Luca e Marco Donazzan, girato sull’Altopiano Silano e presso il teatro A. Rendano di Cosenza.

La premiazione si è svolta alla presenza dell’ospite d’onore della splendida Ornella Muti.

“Filmare” è un evento dedicato ai migliori realizzatori di cortometraggi e ha visto negli anni fra i suoi presidenti di giuria personalità come Pupi Avati, Ricky Tognazzi, Ettore Scola, Cristina Comencini, Carlo Verdone ecc.

L’evento suddiviso in tre serate, in tre località della Riviera dei Cedri, Sangineto Verbicaro e Maierà quest’anno vede la direzione Artistica di Enzo De Carlo e l’organizzazione in collaborazione con la DRB di Beniamino Chiappetta.